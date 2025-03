Tesla faz recall de unidades do Cybertruck após peças de aço se soltarem

A Tesla (TSLA) anunciou o recall de todas as unidades do Cybertruck vendidas nos primeiros 15 meses de comercialização nos Estados Unidos.

A decisão foi tomada em razão de um problema de segurança que a montadora ainda busca solucionar, segundo informações da Bloomberg. Em um comunicado, a empresa disse que as peças de acabamento de aço na parte externa da picape são fixadas com um adesivo que pode se deteriorar com o tempo, resultando no risco de desprendimento.

De acordo com um relatório enviado à Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário dos EUA (NHTSA, na sigla em inglês), a Tesla estima que apenas 1% das 46.096 unidades envolvidas no recall apresentam defeito.

“Se o painel de aço inoxidável do trilho de inclinação se desprender do veículo durante a condução, isso pode criar um risco na estrada para motoristas que vêm atrás e aumentar o risco de ferimentos ou colisão”, afirmou a Tesla. A montadora identificou 151 solicitações de garantia que podem estar relacionadas ao problema.

No entanto, a empresa se comprometeu a substituir os painéis por versões mais duráveis, cobrindo os custos do reparo. No entanto, no momento do envio do relatório, em 18 de março, a montadora ainda não havia implementado a correção na linha de produção, prevendo resolver o problema até o dia 21.

Desde o lançamento do Cybertruck, em novembro de 2023, a Tesla já emitiu seis recalls para o modelo. Em junho do ano passado, uma das ações envolveu o risco de peças da caçamba se soltarem durante a condução.

Momento conturbado para Musk

As ações da Tesla registram uma queda de 42% no acumulado do ano, deixando de ser o ativo mais valioso no portfólio de Elon Musk. No final de 2024, o empresário foi o primeiro a atingir o patamar de US$ 400 bilhões em patrimônio líquido, graças ao valor crescente de suas empresas, como SpaceX, sua fabricante de foguetes, e Tesla, a gigante dos carros elétricos — mas, neste ano, o jogo virou.

Desde a apresentação do protótipo em novembro de 2019, o CEO da Tesla, Elon Musk, promoveu o Cybertruck como um veículo robusto e resistente. Durante o evento de lançamento, foram exibidos vídeos mostrando a picape resistindo a tiros e o chefe de design da empresa, Franz von Holzhausen, utilizando uma marreta para testar a durabilidade das portas. Mas, um teste com vidro blindado teve um resultado inesperado: ao lançar uma bola de metal contra a janela do motorista, o vidro se quebrou.

Apesar do incidente, a Tesla chegou a vender adesivos de US$ 55 em referência ao vidro danificado – que se esgotaram rapidamente. No entanto, os problemas estruturais do Cybertruck vão além das falhas no acabamento.

Em agosto, o youtuber Cody Detwiler, do canal WhistlinDiesel, comparou a resistência do Cybertruck com a da Ford F-150, líder de vendas no segmento. O vídeo, que acumula quase 31 milhões de visualizações, mostra a estrutura da picape da Tesla se partindo durante um teste de força entre os dois veículos.

Apesar das críticas, Musk continua defendendo o modelo. No mês passado, ele afirmou na plataforma X que o Cybertruck oferece “segurança em nível apocalíptico”, citando a nota máxima de cinco estrelas obtida pelo veículo na avaliação geral da NHTSA.