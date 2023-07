Tesla e Netflix caem após balanços, Marisa prevê geração de caixa e o que mais move o mercado

Bolsas internacionais iniciaram esta quinta-feira, 20, sem uma direção definida, com investidores digerindo os últimos números da temporada de balanços do segundo trimestre. O destaque são as ações da Netflix e Tesla, que recuam no pré-mercado americano, após apresentarem seus respectivos resultados.

Tesla, Netflix e TSMC em queda

Ainda no pós-mercado de ontem, 19, as ações da Netflix chegaram a desabar perto de 9%. Parte da reação negativa se deve à decepção com os números no período. No segundo trimestre a Netflix faturou US$ 8,19 bilhões, cerca de US$ 60 milhões abaixo do consenso de mercado. A projeção de receita da companhia para o terceiro trimestre também saiu abaixo das expectativas de investidores.

A Tesla, por outro lado, apresentou receita e lucro acima das expectativas. Mas investidores reagiram negativamente à conferência pós-resultado com o CEO da empresa, Elon Musk. Havia grande expectativa de que a Tesla desse mais detalhes do projeto cybertruck. Só que a falta de informações mais precisas e de uma data de entrega frustraram investidores.

Nesta manhã, a decepção veio da fabricante de semicondutores de Taiwan TSMC, que reportou sua primeira queda de lucro em quatro anos. A empresa é uma das dez maiores do mundo, com mais de US$ 500 bilhões em valor de mercado. Os papéis da companhia recuam cerca de 2% no pré-mercado dos Estados Unidos.

Bolsas no exterior

O Índice Nasdaq, com maior peso de ações de tecnologia em sua composição, cai entre 0,5% e 0,7% no mercado de futuros desta manhã. Os futuros do S&P 500 e do Dow Jones oscilam perto da estabilidade. Na Europa, as bolsas seguem em firme alta.

Principais índices de ações às 8h

S&P 500 futuro: - 0,68%

Nasdaq futuro: -0,13%

Dow Jones futuro: + 0,14%

Stoxx 600: + 0,21%

CAC 40: + 0,38%

DAX: + 0,25%

FTSE 100: + 0,69%

Hang Seng: - 0,15%

Ibovespa no último pregão

No Brasil, o Ibovespa vem de 0,25% de queda. Com a temporada de resultados ainda no início no mercado local, investidores reagiram ontem aos números divulgados por empresas do setor industrial. A WEG, que aumentou seu lucro em 50% no segundo trimestre, disparou 5,48%. Já a Romi, que reportou queda de lucro, caiu 11,81%.

PetroReconcavo levanta US$ 60 milhões

A PetroRecôncavo anunciou ter levantado US$ 60 milhões por meio de financiamento sindicalizado com o Itaú, Banco do Brasil e Santander. O dinheiro será usado no pagamento da segunda parcela da compra da SPE Têta. O vencimento da dívida será em 36 meses, com taxa de referência Term SOFR para 3 meses + 3,80% ao ano.

Marisa: fechamento de lojas deve gerar R$ 100 milhões em Ebitda

A Marisa informou que o plano de reestruturação, que envolve o fechamento de 92 lojas, deverá gerar um Ebtida de R$ 40 milhões no resultado deste ano e de R$ 60 milhões para o próximo ano.