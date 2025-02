Tesla e BMW se unem a montadoras chinesas contra tarifas da União Europeia

A Tesla e a BMW se uniram às fabricantes chinesas de veículos elétricos (EVs) para contestar as tarifas impostas pela União Europeia (UE) sobre automóveis produzidos na China, ingressando com ações no Tribunal de Justiça da União Europeia (CJEU), conforme informações do site da corte.

Os processos movidos pelas montadoras ocorrem após ações similares apresentadas na semana passada pelas fabricantes chinesas BYD, Geely e SAIC, que contestam as tarifas adicionais de importação da UE, que podem ultrapassar 35%.

Comissão Europeia se prepara para responder

O porta-voz da Comissão Europeia, Olof Gill, confirmou em entrevista coletiva que a UE está preparada para responder ao caso judicialmente. Apesar da forte oposição de setores da indústria automotiva nos países-membros, a Comissão Europeia seguiu adiante com sua proposta de impor tarifas compensatórias sobre os EVs chineses em outubro.

Impacto das tarifas sobre as montadoras

Dentro do esquema tarifário da UE, a Tesla, que fabrica veículos na China, foi submetida a uma taxa de 7,8% após solicitar uma revisão individual. A BMW, que também produz alguns modelos no país asiático, enfrenta uma tarifa de 20,7%. Já para as montadoras chinesas, os valores variam: 17% para a BYD, 18,8% para a Geely e 35,3% para a SAIC.

A China já havia recorrido à Organização Mundial do Comércio (OMC) em novembro do ano passado contra a decisão final da UE sobre as medidas compensatórias aplicadas aos veículos elétricos chineses.

Fonte: CCTV