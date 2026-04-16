Tesla dispara após tweet de Musk mesmo com redução do preço-alvo; entenda

A Tesla voltou a chamar atenção de Wall Street depois de um salto inesperado no preço de suas ações. Os papéis subiram 7,6% e fecharam a US$ 391,95 na quarta-feira, 15, — o melhor dia desde junho de 2025 — mesmo sem uma notícia concreta que justificasse o movimento.

O Barron's aponta uma combinação de fatores por trás da alta, e o bilionário Elon Musk, dono da companhia, aparece como peça central.

Um 'tweet' foi o suficiente

Musk publicou a imagem de um novo chip da Tesla, chamado AI5, no X (antigo Twitter) e disse que ele será usado tanto no robô humanoide Optimus quanto em supercomputadores da empresa.

"Este chip é simplesmente… lindo", divulgou o empresário junto à fotografia do AI5. O post contou com 356 mil visualizações e 3,8 mil curtidas.

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Na sequência, reforçou que o chip atual, o AI4, já seria capaz de entregar um nível de segurança superior ao humano no sistema Full Self-Driving (FSD), base do projeto de robotáxis.

Não houve anúncio formal, nem números — mas, para uma base de investidores que acompanha cada movimento do CEO, bastou.

Subiu mesmo com notícia negativa

O curioso é que, no mesmo dia, houve uma revisão para baixo no preço-alvo da ação. O analista da TD Cowen, Itay Michaeli, cortou a estimativa de US$ 519 para US$ 490, mantendo recomendação de compra.

Não foi só a Tesla

O movimento também veio junto com um dia forte para ações de crescimento. O S&P 500 subiu 0,8%, enquanto o Dow Jones Industrial Average caiu 0,2%.

Outras empresas sensíveis a apetite por risco acompanharam: Uber (+6%), Shopify (+8%) e DoorDash (+10%).

Na avaliação do cofundador da Future Fund, Gary Black, há uma expectativa crescente de alívio da guerra no Irã, o que costuma favorecer esse tipo de ação.

Investidor pessoa física

Cerca de 50% das ações disponíveis da Tesla estão nas mãos de investidores pessoa física, segundo dados citados pelo Barron's com base na Bloomberg — o dobro do padrão entre grandes empresas de tecnologia.

E esse grupo pode ganhar ainda mais força. A Securities and Exchange Commission (SEC), órgão regulador do mercado financeiro dos Estados Unidos (EUA), estuda flexibilizar regras para operações de day trade.A mudança tende a facilitar a entrada de investidores com menor capital, ampliando a participação do varejo nas negociações.

Tesla estava caindo antes

Antes da alta, a Tesla vinha de oito semanas seguidas de queda, acumulando perda de 16%, ou seja, o papel já estava pressionado e mais sensível a qualquer notícia que mudasse o humor.

O balanço do primeiro trimestre da big tech está marcado para 22 de abril. A expectativa é por mais detalhes sobre chips, robótica e robotáxis, de acordo com fontes ouvidas pelo Barron's.