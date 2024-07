Tesla deixou os problemas para trás? Investidores acreditam que sim; saiba por quê

Depois de uma fase turbulenta no primeiro semestre, a Tesla parece que finalmente está voltando aos negócios.

Segundo o Markets Insider, os investidores estão de olho numa recuperação das ações há mais de um ano, com as vendas da Tesla caindo 15% nos últimos 12 meses. As entregas caíram pelo segundo trimestre consecutivo, mas foram mais fortes do que os analistas esperavam, atingindo 443.956, em comparação com estimativas de 436.000.

Esses números podem ser um sinal de que dias melhores virão para a montadora de Elon Musk, ainda mais quando investidores olham para o desenvolvimento da inteligência artificial no horizonte.

"A Tesla está recuperando seu charme?" Estrategistas do Morgan Stanley disseram em nota na terça-feira. "Há pouco mais de duas semanas, nossos clientes estavam se preparando para que os acionistas rejeitassem o pacote de compensação de 2018 de Elon Musk, potencialmente configurando uma mudança de gestão e estratégia, agravando muitos meses de fluxo de notícias negativas. Hoje, os clientes estão começando a nos perguntar sobre resultados positivos. catalisadores nos resultados do segundo trimestre."

A Tesla também reduziu seu estoque no segundo trimestre e aumentou seu armazenamento de energia. Os estrategistas disseram ao site que esse movimento no campo da energia sugere que a Tesla poderia se beneficiar do aumento da demanda decorrente do boom da IA.

"À medida que a aceleração da IA estimula um aumento na demanda de energia e investimento em data centers, acreditamos que os investidores começarão a prestar mais atenção à Tesla Energy, que avaliamos em US$ 36 por ação da Tesla (US$ 130 bilhões), pois o negócio está bem posicionado, se beneficiando do investimento na rede elétrica dos EUA, acelerado pelo boom da IA", disseram.

O Morgan Stanley reiterou sua classificação nas ações da Tesla com um preço-alvo de US$ 310.

As ações da Tesla subiram até 10% na terça-feira depois do anúncio de entregas, e subiram 6% na quarta-feira, sendo negociadas a cerca de US$ 246. As ações reverteram quase todas as perdas observadas em 2024, com queda de menos de 2% no acumulado do ano.