Tesla deixa de ser o ativo mais valioso de Musk em meio a desafios no governo Trump

A Tesla (TSLA) não é mais o ativo mais valioso no portfólio do homem mais rico do mundo, Elon Musk. No final de 2024, Musk foi o primeiro a atingir o patamar de US$ 400 bilhões em patrimônio líquido, graças ao valor crescente de suas empresas, como SpaceX, sua fabricante de foguetes, e Tesla, a gigante dos carros elétricos — mas, neste ano, o jogo virou.

A Tesla tem passado por momentos complicados, com os investidores preocupados com a participação de Musk no governo de Donald Trump. Na semana passada, a montadora acumulou uma desvalorização de 52% em valor de mercado.

As ações da empresa também caíram 50% desde o pico de 2024, refletindo a incerteza sobre o futuro da empresa e os desafios que Musk enfrentava ao conciliar sua função pública com as demandas de CEO. As notícias de uma queda nas vendas de veículos da Tesla em mercados-chave como Alemanha, China e Austrália acentuaram ainda mais a pressão sobre a fabricante de carros elétricos, e as previsões para entregas no primeiro trimestre de 2025 foram reduzidas significativamente.

Em paralelo, a SpaceX se manteve sólida. Em 2024, a empresa de foguetes registrou um aumento de 51% em sua receita, alcançando US$ 13,1 bilhões, com grande parte desse crescimento vindo da Starlink, seu serviço de internet via satélite. A participação de Musk na SpaceX, estimada em 42%, segundo a Forbes, agora vale cerca de US$ 147 bilhões, superando o valor de suas ações da Tesla pela primeira vez em cinco anos.

Apesar das dificuldades com Tesla, Musk tem se mostrado otimista. Em uma postagem recente no X, antigo Twitter, ele afirmou que a empresa de carros elétricos "estará bem a longo prazo", destacando que, apesar da queda recente, as ações da Tesla subiram 46% nos últimos 12 meses. Ele permanece como o homem mais rico do mundo, com um patrimônio líquido de US$ 323 bilhões, de acordo com a Forbes, considerando também suas participações em xAI, X Corp (antigo Twitter), e outras empresas inovadoras como Neuralink e Boring Company.

Mas ainda existem desafios. As dificuldades em gerenciar múltiplos negócios e a crescente pressão política relacionada às suas funções no governo geraram uma percepção negativa sobre seu envolvimento com as redes sociais e o modelo de negócios baseado em dados. Embora Musk tenha reconhecido as dificuldades em equilibrar todas as suas responsabilidades, ele permanece focado em SpaceX, que agora lidera sua trajetória financeira.