Tesla amplia lucro em 59% no confronto anual do 4º trimestre

A Tesla informou, nesta quarta-feira, que registrou lucro líquido de US$ 3,7 bilhões no quarto trimestre de 2022, um crescimento de 59% em relação ao ganho de igual período de 2021.

O resultado equivale a um lucro de US$ 1,19 por ação, acima das expectativas de analistas consultados pela FactSet, que previam US$ 1,13 por papel.

A receita de vendas no período totalizou US$ 24,3 bilhões no trimestre encerrado em dezembro, abaixo das expectativas dos economistas para o quarto trimestre, que projetaram US$ 24,7 bilhões, de acordo com a FactSet. A receita da empresa cresceu 37% ante o quarto trimestre de 2021.

A fabricante de veículos elétricos também anunciou entrega de 1 31 milhão de carros em 2022, um aumento de 40% em relação a 2021.

Após a divulgação do balanço, por volta das 19h, a ação da empresa subia 2,10% no after hours da Nasdaq, em Nova York, após registrar alta de 0,38% no fechamento das bolsas.

No comunicado, a Tesla reconheceu a existência de questões de impacto no ambiente econômico incerto. "No curto prazo, estamos acelerando nossa redução de custos e nos dirigindo a taxas de produção mais altas", afirmou.