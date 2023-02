Temor dos frigoríficos, balanço da Minerva, PIB em revisão nos EUA e o que mais move o mercado

Índices futuros dos Estados Unidos operam em leve alta na manhã desta quinta-feira, 23, interrompendo a sequência negativa que se estende desde a semana passada. Temores de que o Federal Reserve (Fed) tenha que ser mais duro no controle da inflação estiveram por trás do mau humor dos últimos dias.

A ata da última decisão de juros do Fed, divulgada na tarde passada, sinalizou que os juros devem permanecer elevados ainda por algum tempo, levando investidores a reduzirem as apostas de queda de juros ainda neste ano. Pelo contrário, novas altas ainda estão no horizonte. Para a próxima decisão, em março, crescem as apostas de uma elevação ainda mais agressiva, de 0,5 ponto percentual ante a de 0,25 p.p. da reunião anterior.

A chance de a autoridade monetária voltar a endurecer o ritmo de alta é de 27% ante a probabilidade de 15% precificada há uma semana e de 1,5% há um mês. Já a chance de mais uma alta de 0,25 p.p. para entre 4,75% e 5% caiu de 87,5% há um mês para 73%. O cenário mais provável precificado nas curvas de juros americanas é de que a taxa americana chegue pelo menos a 5,5%. Há mais de 20% de chance precificada para um juro de 5,75% e cerca de 5% para um juro de até 6%.

Além das sinalizações de membros do Fed, dados de inflação e atividade econômica mais fortes que o esperado nos Estados Unidos têm contribuído para as apostas de juros mais altos no país.

Agenda com PIB nos EUA e IPC na Europa

Dado o contexto, investidores estarão ainda mais atentos para a divulgação do PIB do quarto trimestre dos Estados Unidos prevista para às 10h30 (de Brasília). Hoje sairá a primeira revisão dos números apresentados em meados de janeiro. Na primeira publicação, o PIB ficou em 2,9%.

Entre os destaques da agenda econômica também estão os números do Índice de Preço ao Consumidor da Zona do Euro, que foram revisados nesta manhã. O IPC mensal de janeiro foi mantido em 8,6% no acumulado de 12 meses, mas o núcleo do IPC foi reajustado para cima, de 5,2% para 5,3%. Bolsas da Europa apresentam leves altas.

Desempenho dos indicadores às 7h50 (de Brasília):

Dow Jones futuro (Nova York): + 0,18%

S&P 500 futuro (Nova York): + 0,36%

Nasdaq futuro (Nova York): + 0,68%

FTSE 100 (Londres): - 0,49%

DAX (Frankfurt): + 0,29%

CAC 40 (Paris): + 0,21%

Hang Seng (Hong Kong)*: - 0,35%

Vaca louca é confirmada

No Brasil, as atenções do mercado seguem voltadas para o setor de frigoríficos. O medo de investidores é de que o setor atravesse um pesadelo, após um caso de vaca louca ser confirmado no Pará. Como prevenção, toda a exportação de carne bovina para a China foi suspensa. De acordo com a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará), o caso ocorreu no sudeste do estado, em uma propriedade com 160 cabeças de gado. A região foi isolada pelo órgão.

Mesmo antes da confirmação das suspeitas de vaca louca, ações dos principais frigoríficos do país desabaram no último pregão, com investidores desmontando posições no setor. As quedas superaram 4%. Quem mais sofreu foram as ações da Minerva (BEEF3), mais dependente da exportação de carne para a China. Os papéis da companhia fecharam o último pregão em queda de 7,92%.

Resultado Minerva

A Minerva, por sinal, será uma das poucas a apresentar seus números do quarto trimestre nesta semana mais curta, devido ao Carnaval. O balanço está previsto para esta noite. A expectativa de analistas do Itaú BBA para o resultado é pouco otimista.

"A Minerva provavelmente enfrentará uma quebra de velocidade no quarto trimestre. Apesar de ainda entregar margens crescentes (9,1% contra 9,8% no 4T21), o fraco volume de exportação deve afetar os números de receita da empresa, traduzindo-se em uma perda de Ebitda. Esperamos que a demanda chinesa se recupere no 1T23 à medida que o país recompõe os estoques após as comemorações do Ano Novo Chinês", avaliaram em relatório.