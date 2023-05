Tencent e China Unicom criam joint venture

O gigante da internet chinês Tencent Holdings e a China United Network Communications formaram uma joint venture com capital social registrado de CNY 300 milhões (US$ 43,4 milhões), após aprovação do órgão regulador de mercado do país em novembro de 2022.

A subsidiária da China Unicom, Unicom Innovation Enterprise Investment, detém 48% da joint venture; a unidade da Tencent, Shenzhen Tencent Industry Venture Capital, detém 42%; e os funcionários detêm o restante.

Em 2 de novembro do ano passado, o preço das ações da China Unicom subiu 10% depois que a Administração Estatal de Regulação do Mercado aprovou a criação da joint venture com a Tencent.

Atração de gigantes

Em agosto de 2017, a China Unicom atraiu gigantes da internet, incluindo Tencent, Baidu e Alibaba Group Holding, como investidores estratégicos, com a Tencent investindo 11 bilhões de iuanes (US$ 1,6 bilhão) na época.

Em 2018, a China Unicom e a Tencent assinaram um acordo para estabelecer uma parceria estratégica e formar um laboratório conjunto de tecnologia móvel de quinta geração, estabelecendo cooperação de longo prazo e estável nos campos de computação de borda, divisão de rede, telemática e posicionamento de alta precisão.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: EAST MONEY