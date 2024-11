Tencent aumenta lucro em 47% no 3º trimestre com forte desempenho em jogos e publicidade

A gigante chinesa de tecnologia Tencent Holdings anunciou um aumento de 47% no lucro do terceiro trimestre em relação ao ano anterior, superando as expectativas do mercado, impulsionado principalmente pelos ganhos nos segmentos de jogos e publicidade.

Resultados financeiros do trimestre

O lucro líquido da Tencent alcançou 53,2 bilhões de yuans (US$7,3 bilhões) nos três meses encerrados em 30 de setembro, conforme o último relatório da empresa sediada em Shenzhen. A receita total aumentou 8%, totalizando 167,1 bilhões de yuans (US$23 bilhões).

A receita de serviços de valor agregado, com destaque para a divisão de jogos, subiu 9%, chegando a 82,7 bilhões de yuans. Este crescimento foi impulsionado por títulos de sucesso como PUBG Mobile, Brawl Stars, Valorant e Honour of Kings. Já a receita de publicidade teve um salto de 17%, atingindo 30 bilhões de yuans (US$4,1 bilhões) no período, enquanto os serviços financeiros e corporativos cresceram 2%, somando 53,1 bilhões de yuans (US$7,3 bilhões).

“Entregamos um crescimento robusto de receita em nosso negócio de games, sustentado pela performance consistente de jogos duradouros globalmente e pelas contribuições de novos títulos com potencial de longevidade”, afirmou Pony Ma Huateng, presidente e CEO da Tencent, em comunicado.

Desempenho das ações e integração com e-commerce

As ações da Tencent [HKG: 0700] fecharam o dia praticamente estáveis, a 403,40 dólares de Hong Kong (US$51,83) cada, após uma alta de até 2,8% no início do pregão. Desde o final do ano passado, o papel acumula uma valorização de mais de 37%.

A recente integração do aplicativo WeChat Pay com a plataforma de e-commerce Taobao, do grupo rival Alibaba, está gerando benefícios para ambas as partes, embora ainda leve tempo para avaliar totalmente o impacto da colaboração, afirmaram executivos durante a teleconferência de resultados.

Planos para o WeChat Shops e uso de IA

Na área de e-commerce, a Tencent destacou seus planos para o WeChat Shops, uma funcionalidade que permite que vendedores ofereçam produtos diretamente no aplicativo WeChat. A empresa vê o WeChat Shops como a base de um ecossistema de comércio eletrônico mais amplo. A ferramenta será integrada com recursos como Moments, Search e Mini Programs, oferecendo suporte aos comerciantes para atrair tráfego e realizar transações.

“Adotaremos uma abordagem gradual para construir o ecossistema do WeChat Shops”, comentou a administração, mostrando otimismo quanto ao potencial de longo prazo do e-commerce.

A Tencent relatou benefícios com o uso de inteligência artificial, especialmente em recomendações de conteúdo e publicidade direcionada. Segundo a empresa, as ferramentas de IA devem contribuir significativamente para a receita, particularmente nos serviços de vídeo.

“Estamos vendo cada vez mais benefícios tangíveis com a aplicação de IA em nossos produtos e operações, incluindo serviços de marketing e nuvem, e continuaremos a investir em tecnologia, ferramentas e soluções de IA que auxiliem usuários e parceiros”, destacou Ma.

Crescimento no número de usuários

O número de usuários ativos mensais das versões chinesa e internacional do WeChat subiu 3%, alcançando 1,38 bilhão. O número de assinantes dos serviços de música cresceu 16%, para 119 milhões, enquanto os serviços de vídeo de longa duração aumentaram 6%, chegando a 116 milhões.