Temporada de balanços, tarifas de Trump e G20: o que esperar da semana nos mercados

A nova temporada de balanços começa nesta semana em meio a um cenário de incertezas políticas e econômicas. O momento é marcado por recordes nos mercados dos EUA e da Europa, mas também por preocupações com os efeitos das tarifas comerciais impostas pelo presidente Donald Trump.

A atenção está voltada para Wall Street, onde os principais bancos americanos, como JPMorgan, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley e Bank of America, devem divulgar seus resultados a partir de terça-feira, 15. As projeções, no entanto, apontam desaceleração. Segundo uma reportagem da CNBC, o Goldman Sachs prevê que os lucros por ação das empresas do S&P 500 cresçam apenas 4% neste trimestre, consideravelmente abaixo dos 12% registrados no início do ano.

Segundo o banco, as companhias estão enfrentado aumento de custos com tarifas, mas repassado pouco aos preços finais, o que pressiona as margens de lucro.

Já na Europa, a reportagem apontou que os bancos tiveram o melhor primeiro semestre desde 1997, com destaque para os ganhos no segmento de banco de investimento. As altas nas ações, impulsionadas tanto por especulação quanto por fusões e aquisições concretas, também colaboraram com o desempenho.

G20 na África do Sul

Paralelamente aos balanços dos mercados, as tensões geopolíticas continuam. O G20 deve reunir ministros das Finanças e presidentes de bancos centrais nesta semana em Durban, na África do Sul, em um encontro marcado após atritos com os EUA.

Em março, Trump expulsou o embaixador sul-africano, Ebrahim Rasool, dos Estados Unidos, alegando políticas contra os Estados Unidos, além de "odiar o presidente".

Segundo a CNBC, a relação entre os dois países se deteriorou mais ainda após uma reunião no Salão Oval, em maio, quando Trump fez alegações sobre “genocídio branco” no país africano. Agora, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, decidiu não comparecer à reunião e vai se dirigir ao Japão, segundo a Reuters.

A África do Sul também foi incluída na nova rodada de tarifas americanas, com a aplicação de uma taxa de 30%.

O cenário levanta dúvidas sobre a participação de Trump na cúpula de líderes do G20, agendada para os dias 22 e 23 de novembro, em Gauteng. Até agora, não há confirmação de presença do republicano.