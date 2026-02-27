Tem ações da Odontoprev? Saiba o que muda com criação da BradSaúde

Junto com o anúncio da criação da BradSaúde pelo Bradesco, a Odontoprev também soltou fato relevante aos acionistas sobre a reestruturação societária que a transformará na holding de saúde do banco. A operadora de planos odontológicos passará a ser veículo central do novo ecossistema de saúde do Bradesco, consolidando ativos que incluem planos médicos, hospitais, clínicas e serviços de diagnóstico.

As ações da Bradesco Gestão de Saúde (BGS) serão totalmente incorporadas pela Odontoprev. Com a operação, a BGS se tornará uma subsidiária integral da companhia. “A Odontoprev passará a exercer a função de holding operacional e estratégica do ecossistema”, informou a empresa no comunicado.

Para viabilizar a incorporação, a Odontoprev emitirá 2,37 bilhões de novas ações ordinárias, que serão entregues ao Banco Bradesco em troca das ações da BGS atualmente detidas pelo banco. A relação de troca foi fixada em 0,17998067486 ação da Odontoprev para cada ação da BGS. Com isso, o Bradesco passará a deter 91,35% do capital total e votante da nova BradSaúde.

A operação terá impacto direto sobre os atuais acionistas minoritários. Com a emissão dos novos papéis, a participação desses investidores será diluída para 8,65% do capital da companhia. O fato relevante também prevê o direito de retirada para os acionistas que não concordarem com a reorganização, com reembolso fixado em R$ 12,39 por ação.

Além da diluição, a empresa destacou que haverá uma mudança relevante no perfil de risco do investimento. Os acionistas deixarão de ser sócios de uma companhia focada exclusivamente em planos odontológicos e passarão a ter exposição a um ecossistema completo de saúde, que inclui hospitais, laboratórios, centros de diagnóstico e clínicas, com riscos operacionais e financeiros distintos dos atuais.

O conglomerado começa a operar com números consolidados de 2025 que somam receita de R$ 52 bilhões, lucro de R$ 3,6 bilhões e retorno sobre o patrimônio (ROE) de 24%. O ecossistema reúne mais de 13 milhões de beneficiários, cerca de 3.600 leitos hospitalares e 35 clínicas. A rede integra ativos como Bradesco Saúde, Mediservice, Atlântica Hospitais, a healthtech Orizon, a rede Meu Doutor Novamed e participações em oncologia e diagnóstico, como a que o banco possui no Grupo Fleury.

A conclusão da operação ainda depende de aprovações regulatórias e do cumprimento das condições usuais para esse tipo de transação.