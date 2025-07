Telefônica Brasil (VIVT3) compra fatia de 50% da Fibrasil por R$ 850 mi

A Telefônica Brasil (VIVT3) anunciou, por meio de fato relevante divulgado na última quinta-feira, 11, que firmou um acordo com o grupo canadense La Caisse (Caisse de dépôt et placement du Québec) para adquirir 50% do capital da Fibrasil. O valor da transação é de R$ 850 milhões.

A aquisição aumentará a participação da Vivo na operadora de rede de fibra de 25,01% para 75,01%, com a Telefônica Infra detendo os 24,99% restantes.

A Fibrasil opera no setor de rede de fibra ótica neutra e independente no Brasil, presente em 151 cidades e atendendo 4,6 milhões de casas até o final de 2024. No ano passado, a empresa reportou um faturamento de R$ 392 milhões.

A operação ainda depende da aprovação de órgãos reguladores como o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL). Caso seja necessário, a transação será ratificada pela Assembleia Geral de Acionistas da Telefônica Brasil.