Tecnisa faz acordo com Cyrela para venda de sete terrenos em SP por RS 450 milhões

A Tecnisa anunciou, nesta sexta-feira, 27, que a Windsor Investimentos Imobiliários, empresa na qual detém 52,17% de participação, firmou um memorando de entendimentos com a Cyrela para a venda de sete terrenos do projeto Jardim das Perdizes e de 146.941 Certificados de Potencial Adicional de Construção (Cepacs), com um valor total de até R$ 510 milhões.

De acordo com a companhia, as partes acordaram no pagamento à vista de R$ 450 milhões pelos ativos, além de outros R$ 60 milhões, que serão pagos dependendo do cumprimento de algumas condições estipuladas no memorando.

No entanto, a transação não inclui projetos que já foram lançados ou que estão em andamento pela Windsor.

A Imobiliária 508 do Brasil Projetos Imobiliários (Hines) possui uma participação de 42,5% no capital social da Windsor, enquanto o restante da participação é detido por membros da família fundadora da Tecnisa.

“O fechamento da operação dependerá do cumprimento de condições precedentes, incluindo, entre outras, a assinatura dos documentos definitivos, a aprovação pelos órgãos societários da Windsor e a obtenção de consentimentos de credores e autoridades competentes, em especial do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica)”, informou a Tecnisa.