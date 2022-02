TC acelera diversificação e compra fatia em consultoria tributária Sfoggia

O TC (TRAD3) anunciou ao mercado mais uma aquisição na noite de terça-feira, dia 22 de fevereiro: 51% das quotas de emissão da Sfoggia, consultoria tributária especializada em identificar por meio de tecnologia oportunidades de crédito fiscal em empresas de capital aberto. Os valores da transação não foram revelados.

Com a transação, a companhia adquirida passará a ser chamada de TC Sfoggia Tax Tech e será comandada por Rogerio G. Sfoggia, advogado com mais de 30 anos de experiência em direito tributário.

"A Sfoggia [...] atua com consultoria tributária focada na otimização fiscal e na recuperação de impostos a partir de uma ferramenta disruptiva e inovadora, conectada à legislação aplicada e parametrizada para identificar oportunidades de créditos fiscais, decorrentes de erros nos lançamentos e de pagamentos efetuados pelas empresas", descreveu o TC em fato relevante enviado ao mercado. A recuperação é relativa principalmente ao PIS/Cofins.

O negócio reforça a estratégia de diversificação de negócios do TC na frente B2B. É um movimento que ganhou força no segundo semestre do ano passado, depois do IPO (oferta pública inicial, na sigla em inglês) em julho.

"Teremos muitas sinergias com nosso portfólio de clientes por meio da TC Sfoggia Tax Tech. O resultado para as empresas que conseguem obter créditos fiscais é o aumento do Ebitda", disse Pedro Albuquerque, CEO e um dos fundadores do TC (conhecido anteriormente como TradersClub).

Segundo o executivo, o plano é oferecer um marketplace de soluções para empresas que sejam clientes, por meio do sistema da RIWeb. "Há soluções adicionais que pretendemos levar às companhias de capital aberto."

Segundo fontes da companhia, a nova divisão pode atingir 100 milhões de reais em receita somada neste ano e no próximo, o que, se concretizado, representaria uma relevante fonte de receita. No terceiro trimestre de 2021, para efeito de comparação, a receita líquida pro forma de todo o TC foi de 31 milhões de reais.

É o segundo anúncio do TC neste mês. Na semana passada, a companhia anunciou a entrada no segmento de gestão de recursos de terceiros com a criação de um multi-family office.

A RIWeb foi adquirida em setembro passado e é uma das duas grandes empresas do mercado brasileiro que fornecem tecnologia e comunicação para a área de Relações com Investidores (RI) das empresas de capital aberto. A RIWeb conta atualmente com 105 clientes, incluindo companhias de capital fechado.

O TC também comprou no segundo semestre de 2021 a Economatica, plataforma de informações financeiras que atende todos os segmentos do mercado; e investiu para se tornar sócia da 2TM, a holding que tem o Mercado Bitcoin -- a maior corretora de criptoativos do país -- como sua principal empresa.

E adquiriu 20% de participação na DXA, uma gestora de private equity que investe em startups e conta com fundos para o investidor de varejo.

Os primeiros resultados mais evidentes da estratégia começaram a se refletir no resultado do terceiro trimestre.

As receitas líquidas proforma chegaram a 31 milhões de reais no período, mais do que dobrando (+108,9%) em relação ao mesmo período de 2020 e com alta de 33,4% em relação ao segundo trimestre.

Com as duas aquisições, a frente de negócios B2B, voltada a empresas de capital aberto e investidores institucionais, entre outros, passou a responder naquele momento ao equivalente a 22% da receita bruta proforma. No segundo trimestre, era 4%.

A divulgação dos resultados no quarto trimestre de 2021 está prevista para o dia 29 de março.