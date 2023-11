Taxa de desemprego, inflação recua na Europa e PCE nos EUA: 3 assuntos que movem o mercado

As principais bolsas de valores avançam no exterior na manhã desta quinta-feira, 30, com investidores aliviados por dados mais fracos da inflação em países desenvolvidos. Com os índices de inflação em direção aos eixos, investidores já começam a vislumbrar cortes de juros no horizonte dos bancos centrais da Europa e Estados Unidos.

Inflação recua na Europa

A surpresa positiva desta quinta veio do Índice de Preço ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Zona do Euro, que recuou de 2,9% para 2,4%. A expectativa era de queda para 2,7%. O núcleo do CPI também arrefeceu mais que o esperado, caindo de 4,2% para 3,6%., sendo que o consenso era de queda para 3,9%.

"Para o BCE, os sinais de uma vitória iminente sobre a inflação estão a aumentar. A atual política monetária é suficientemente restritiva, uma vez que os dados sobre empréstimos bancários estão afetando significativamente os empréstimos", comentaram economistas do banco ING em relatório.

PCE nos EUA

A inflação também tem ficado mais fraco nos Estados Unidos. Na véspera, o Índice de Preço sobre Consumo Pessoal (PCE, na sigla em inglês) do terceiro trimestre foi revisado para baixo, aumentando a esperança de que o Fed corte os juros já em março.

Nesta quinta, serão divulgados os números do PCE de outubro. A expectativa é de uma alta de 0,1%, caindo de 2,4% para 3% no acumulado de 12 meses. Para o núcleo, o consenso é de 0,2% de alta mensal, com recuo de 3,7% para 3,5% na comparação anual. O dado é considerado a principal baliza na condução da política monetária do Federal Reserve (Fed).

Taxa de desemprego

No, Brasil, o principal indicador é a Pesquisa Nacional por. Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua. Divulgada nesta manhã, a Pnad revelou uma força acima da esperada para o mercado de trabalho, com queda inesperada da taxa de desemprego de 7,7% para 7,6%, em outubro. O consenso era de manutenção do patamar anterior. Os dados vão em linha com os do Caged revelados ontem, 30, que mostraram um número mais forte de criação de vagas de emprego.

