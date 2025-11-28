Taxa de desemprego e Petrobras: o que move os mercados nesta sexta

Os negócios com ações nesta sexta-feira, 28, acontece em um ambiente de liquidez reduzida. As bolsas dos Estados Unidos, que fecharam ontem em função do Dia de Ação de Graças, reabrem hoje em horário reduzido, até as 15h (horário de Brasília).

Com menor influência do fluxo externo, os investidores aqui no Brasil tendem a direcionar atenção para a bateria de indicadores locais. O Ibovespa ontem recuou, mas se manteve no patamar dos 158 mil pontos.

A agenda doméstica é movimentada. O Banco Central divulga os dados consolidados do setor público, referência importante para avaliar a evolução das contas fiscais e o espaço para a política econômica nos próximos meses.

Após a divulgação do Caged, que mostrou uma forte retração na criação de vagas de trabalho em outubro, hoje sai a PNAD Contínua do trimestre encerrado em outubro, incluindo a taxa de desemprego e a massa salarial. Esses são indicadores-chave para medir o ritmo da atividade e o poder de compra das famílias. O Bradesco BBI projeta a taxa de desemprego em 5,6%, o que representa uma pequena alta em termos dessazonalizados.