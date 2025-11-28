Invest

Taxa de desemprego e Petrobras: o que move os mercados nesta sexta

Em Wall Street, bolsas retomam operação, porém em horário reduzido

Petrobras: US$ 109 bilhões em investimentos até 2030 (Agência Petrobras/Divulgação)

Da Redação
Publicado em 28 de novembro de 2025 às 05h30.

Última atualização em 28 de novembro de 2025 às 06h05.

Os negócios com ações nesta sexta-feira, 28, acontece em um ambiente de liquidez reduzida. As bolsas dos Estados Unidos, que fecharam ontem em função do Dia de Ação de Graças, reabrem hoje em horário reduzido, até as 15h (horário de Brasília).

Com menor influência do fluxo externo, os investidores aqui no Brasil tendem a direcionar atenção para a bateria de indicadores locais. O Ibovespa ontem recuou, mas se manteve no patamar dos 158 mil pontos.

A agenda doméstica é movimentada. O Banco Central divulga os dados consolidados do setor público, referência importante para avaliar a evolução das contas fiscais e o espaço para a política econômica nos próximos meses.

Após a divulgação do Caged, que mostrou uma forte retração na criação de vagas de trabalho em outubro, hoje sai a PNAD Contínua do trimestre encerrado em outubro, incluindo a taxa de desemprego e a massa salarial. Esses são indicadores-chave para medir o ritmo da atividade e o poder de compra das famílias. O Bradesco BBI projeta a taxa de desemprego em 5,6%, o que representa uma pequena alta em termos dessazonalizados.

No campo corporativo, a Petrobras fará uma entrevista coletiva às 15h para detalhar o Plano de Negócios 2026-2030, aprovado ontem à noite pelo conselho de administração.

Conforme o esperado, a petrolífera reduziu os aportes previstos até 2030. Agora a companhia prevê um investimento de US$ 109 bilhões, queda de 1,8% em relação à projeção anterior. A redução é reflexo dos baixos preços do petróleo no mercado internacional.

