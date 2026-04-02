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Taurus mira mercado de US$ 74 bilhões com possível aquisição na Turquia

Proposta por fabricante de armas de médio calibre ainda não tem termos definidos e depende de aprovações

Taurus: empresa fabrica armas. (Diego Vara/Reuters)

Taurus: empresa fabrica armas. (Diego Vara/Reuters)

Ana Luiza Serrão
Ana Luiza Serrão

Repórter de Invest

Publicado em 2 de abril de 2026 às 10h13.

A Taurus Armas informou ao mercado que formalizou uma proposta não vinculante para a possível compra do controle da empresa turca Mertsav Savunma Sistemleri A.Ş.

O movimento faz parte da estratégia da companhia de crescer fora do Brasil e entrar com mais força no segmento de defesa internacional.

Na prática, isso significa que a Taurus está avaliando adquirir uma empresa especializada em armas de médio calibre, ampliando sua atuação além das armas leves, segundo Fato Relevante.

Para investidores, o ponto central é o potencial de diversificação de receitas e acesso a novos mercados.

Proposta em fase inicial

A empresa destacou que a proposta não é obrigatória e ainda não tem termos definidos. Não há, por enquanto, informações sobre preço, formato da operação ou prazo para conclusão.

A companhia também disse que a operação depende de etapas como auditoria, negociação de contratos e aprovação de órgãos reguladores. Ou seja, ainda não há garantia de que o negócio será fechado.

Foco no exterior

A possível aquisição está alinhada ao plano da Taurus de expandir sua presença global e fortalecer sua atuação junto a forças armadas.

A Mertsav atua no desenvolvimento de sistemas de armas de médio calibre, um segmento considerado estratégico pela empresa brasileira. A ideia é avançar em produtos de maior valor agregado e ampliar o portfólio.

Esse movimento acompanha uma tendência global.

O mercado de armas de médio e grande calibre movimentou cerca de US$ 45,8 bilhões em 2025 e pode chegar a cerca de US$ 74 bilhões até 2032, com crescimento médio anual acima de 7%.

A Taurus afirmou que seguirá atualizando o mercado sobre qualquer avanço.

Acompanhe tudo sobre:TaurusIndústria de armas

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