Taurus mira mercado de US$ 74 bilhões com possível aquisição na Turquia

Taurus: empresa fabrica armas. (Diego Vara/Reuters)
Repórter de Invest
Publicado em 2 de abril de 2026 às 10h13.
A Taurus Armas informou ao mercado que formalizou uma proposta não vinculante para a possível compra do controle da empresa turca Mertsav Savunma Sistemleri A.Ş.O movimento faz parte da estratégia da companhia de crescer fora do Brasil e entrar com mais força no segmento de defesa internacional.
Na prática, isso significa que a Taurus está avaliando adquirir uma empresa especializada em armas de médio calibre, ampliando sua atuação além das armas leves, segundo Fato Relevante.
Para investidores, o ponto central é o potencial de diversificação de receitas e acesso a novos mercados.
A empresa destacou que a proposta não é obrigatória e ainda não tem termos definidos. Não há, por enquanto, informações sobre preço, formato da operação ou prazo para conclusão.
A companhia também disse que a operação depende de etapas como auditoria, negociação de contratos e aprovação de órgãos reguladores. Ou seja, ainda não há garantia de que o negócio será fechado.
A possível aquisição está alinhada ao plano da Taurus de expandir sua presença global e fortalecer sua atuação junto a forças armadas.
A Mertsav atua no desenvolvimento de sistemas de armas de médio calibre, um segmento considerado estratégico pela empresa brasileira. A ideia é avançar em produtos de maior valor agregado e ampliar o portfólio.
Esse movimento acompanha uma tendência global.
O mercado de armas de médio e grande calibre movimentou cerca de US$ 45,8 bilhões em 2025 e pode chegar a cerca de US$ 74 bilhões até 2032, com crescimento médio anual acima de 7%.
A Taurus afirmou que seguirá atualizando o mercado sobre qualquer avanço.