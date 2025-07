Tarifas dos EUA sobre grafite chinês impulsionam ações de produtores de materiais para baterias

As ações de empresas ligadas à produção de materiais para baterias dispararam após os Estados Unidos anunciarem tarifas antidumping preliminares de 93,5% sobre as importações de grafite da China. A nova taxa, somada a impostos já existentes, pode elevar o custo total para cerca de 160%, segundo uma associação do setor.

Segundo reportagem da Bloomberg, entre os destaques ficaram a australiana Syrah Resources, que chegou a subir 38%, enquanto a sul-coreana Posco Future M avançou 24%. A Novonix, com planta de produção de grafite no Tennessee, valorizou 21%. Outras empresas da Ásia e do Canadá, como a Nouveau Monde Graphite, também registraram ganhos

A decisão foi anunciada na quinta-feira, 17, pelo Departamento de Comércio dos EUA, que acusou a China de subsídios injustos à sua indústria. Um parecer final deve ser publicado até 5 de dezembro. Segundo a reportagem, medida é mais um esforço de Washington para reduzir a dependência de componentes chineses nas cadeias de produção de veículos elétricos.

“O custo do grafite chinês vai subir. Essa decisão deve acelerar discussões que já temos com fabricantes”, disse Michael O’Kronley, CEO da Novonix.

EUA buscam reduzir dependência do grafite chinês

Apesar de a China ter reforçado o controle de exportações desde 2023, o país ainda foi responsável por dois terços do grafite importado pelos EUA no ano passado, segundo dados da BloombergNEF. O material é essencial na fabricação dos ânodos das baterias de veículos elétricos.

A Lei de Redução da Inflação (IRA), sancionada nos EUA, vem incentivando montadoras a buscarem outras alternativas além do mercado chinês. Segundo a consultoria Timefolio Investment Management ao jornal, a perspectiva de benefícios da IRA e o desacoplamento entre as economias de EUA e China têm impulsionado o otimismo dos investidores.

“A indústria americana está sendo forçada a buscar novos fornecedores. Isso deve impactar os produtores chineses de ânodos de grafite”, afirmou Eugene Hsiao, estrategista do Macquarie Capital.

Empresas chinesas do setor, como Hunan Zhongke Electric e Jiangsu Baichuan High-Tech, também subiram levemente nas negociações desta sexta-feira, 18. Entretanto, analistas apontam que as restrições podem limitar o crescimento futuro dessas companhias.