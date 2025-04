Tarifas de Trump são apenas a ponta do iceberg de uma desintegração global, segundo Ray Dalio

Neste momento, uma enorme quantidade de atenção está sendo justamente dada às tarifas anunciadas e seus grandes impactos nos mercados e nas economias, enquanto muito pouca atenção está sendo dedicada às circunstâncias que as causaram e às maiores perturbações que provavelmente ainda estão por vir. Não me entenda mal, embora esses anúncios de tarifas sejam desenvolvimentos muito importantes e todos saibamos que o presidente Trump foi o responsável por eles, a maioria das pessoas está perdendo de vista as circunstâncias subjacentes que o elegeram presidente e trouxeram essas tarifas à tona. Elas também estão, em grande parte, negligenciando as forças muito mais importantes que estão impulsionando quase tudo, incluindo as tarifas.

"A coisa muito maior e muito mais importante a se ter em mente é que estamos vendo uma quebra clássica das principais ordens monetária, política e geopolítica." Ele escreveu: "Esse tipo de colapso ocorre apenas uma vez por geração, mas já aconteceu muitas vezes na história quando condições semelhantes e insustentáveis estavam presentes."

Mais especificamente:

A ordem monetária/econômica está se desintegrando porque existe dívida demais, as taxas de acréscimo estão muito rápidas e os mercados de capitais e as economias existentes são sustentados por essa dívida insustentavelmente grande. A dívida é insustentável devido ao grande desequilíbrio entre: a) os devedores que devem demais e estão assumindo dívidas demais porque estão viciados em dívida para financiar seus excessos (por exemplo, os Estados Unidos) e b) os credores (como a China) que já possuem muita dessa dívida e estão viciados em vender seus produtos aos devedores (como os Estados Unidos) para sustentar suas economias. Há grandes pressões para que esses desequilíbrios sejam corrigidos de uma forma ou de outra, e isso mudará a ordem monetária de maneiras significativas. Por exemplo, é obviamente incongruente ter grandes desequilíbrios comerciais e grandes desequilíbrios de capital em um mundo que está se desglobalizando, onde os principais jogadores não podem confiar que os outros grandes jogadores não os cortarão dos itens que precisam (o que é uma preocupação dos EUA) ou não pagarão o que devem (uma preocupação da China). Isso é resultado de essas partes estarem em um tipo de guerra em que a autossuficiência é de importância crucial. "Qualquer um que tenha estudado história sabe que tais riscos, em tais circunstâncias, levaram repetidamente aos mesmos problemas que estamos vendo agora." Então, a velha ordem monetária/econômica em que países como a China fabricam de forma barata, vendem para os americanos e adquirem ativos de dívida americanos, enquanto os americanos tomam dinheiro emprestado de países como a China para fazer essas compras e acumulam enormes passivos de dívida, terá que mudar. Essas circunstâncias obviamente insustentáveis são ainda mais agravadas pelo fato de que elas levaram ao deterioramento da manufatura americana, o que esvazia os empregos da classe média nos EUA e exige que a América importe itens necessários de um país que está cada vez mais vendo como um inimigo. Em uma era de desglobalização, esses grandes desequilíbrios comerciais e de capital, que refletem a interconexão comercial e de capital, terão que diminuir de uma forma ou de outra. Também deve ser óbvio que o nível da dívida do governo dos EUA e a taxa com que a dívida do governo está sendo aumentada são insustentáveis. (Você pode encontrar minha análise sobre isso no meu novo livro How Countries Go Broke: The Big Cycle.) Claramente, a ordem monetária terá que mudar de maneiras grandes e disruptivas para reduzir todos esses desequilíbrios e excessos, e estamos na fase inicial desse processo de mudança. Existem grandes implicações para os mercados de capitais e para a economia, que abordarei em outro momento.

A ordem política doméstica está se desintegrando devido às enormes lacunas nos níveis de educação das pessoas, níveis de oportunidade, níveis de produtividade, níveis de renda e riqueza, e valores—e devido à ineficácia da ordem política existente em corrigir essas questões. Essas condições se manifestam em disputas "ganhar a qualquer custo" entre populistas de direita e populistas de esquerda sobre qual lado terá o poder e o controle para governar. Isso está levando as democracias à desintegração, porque as democracias exigem compromisso e adesão ao Estado de Direito, e a história mostrou que ambos se desintegram em momentos como o que estamos vivendo agora. A história também mostra que líderes autocráticos fortes surgem quando a democracia clássica e o Estado de Direito clássico são removidos como barreiras para a liderança autocrática. Obviamente, a situação política instável atual será afetada pelas outras quatro forças às quais me refiro aqui—por exemplo, problemas no mercado de ações e na economia provavelmente criarão problemas políticos e geopolíticos.

A ordem geopolítica internacional está se desintegrando porque a era de um poder dominante (os EUA) que dita a ordem que outros países seguem acabou. A ordem mundial multilateral e cooperativa que os EUA lideraram está sendo substituída por uma abordagem unilateral, onde o poder dita as regras. "Na nova ordem, os EUA ainda são a maior potência do mundo e estão mudando para uma abordagem unilateral, 'America First'." Agora estamos vendo isso se manifestar na guerra comercial liderada pelos EUA, na guerra geopolítica, na guerra tecnológica e, em alguns casos, em guerras militares.

Atos da natureza (secas, inundações e pandemias) estão se tornando cada vez mais disruptivos, e "mudanças incríveis na tecnologia, como a IA, terão um grande impacto em todos os aspectos da vida", incluindo a ordem monetária/dívida/econômica, a ordem política, a ordem internacional (afetando interações entre países econômica e militarmente) e os custos dos atos da natureza.

Mudanças nessas forças e como elas afetam umas às outras é o que devemos focar.

Por isso, "eu os incentivo a não deixar mudanças dramáticas de notícias, como as tarifas, desviar sua atenção dessas cinco grandes forças e suas inter-relações, que são os verdadeiros motoristas das mudanças do Grande Ciclo Geral." Se você permitir que isso o distraia, você a) perderá como as condições e dinâmicas dessas grandes forças estão causando essas mudanças que estão fazendo as notícias, b) não pensará como essas mudanças nas notícias afetarão essas grandes forças, e c) falhará em se manter focado em como o Grande Ciclo Geral e as partes que o dirigem normalmente se desenrolam, o que dirá muito sobre o que provavelmente acontecerá.

Eu também os incentivo a pensar sobre as inter-relações que são criticamente importantes. Por exemplo, pense sobre como as ações de Donald Trump em relação às tarifas afetarão 1) a ordem monetária/mercado, economia (será disruptivo para ela), 2) a ordem política doméstica (provavelmente será disruptivo para ela, pois provavelmente minará seu apoio), 3) a ordem geopolítica internacional (será disruptivo para ela de muitas maneiras óbvias, financeiras, econômicas, políticas e geopolíticas), 4) o clima (isso minará um pouco a capacidade do mundo de lidar com a questão das mudanças climáticas de maneira eficaz), e 5) o desenvolvimento tecnológico (será disruptivo de maneiras positivas para os EUA, como trazer mais produção tecnológica para os EUA, e de maneiras prejudiciais, como ser disruptivo para os mercados de capitais que são necessários para apoiar o desenvolvimento tecnológico e de muitas outras maneiras que não são enumeradas aqui).

À medida que você faz isso, é útil ter em mente que o que está acontecendo agora é apenas uma versão contemporânea do que aconteceu inúmeras vezes ao longo da história. "Eu os incentivo a estudar as ações que os formuladores de políticas tomaram em casos passados análogos, em que se encontraram em posições semelhantes, para ajudá-los a construir uma lista de coisas que eles poderiam fazer—coisas como suspender os pagamentos de dívidas para países 'inimigos', estabelecer controles de capitais para impedir o fluxo livre de capital para fora do país, e impor impostos especiais." Muitas dessas coisas seriam inimagináveis não muito tempo atrás, então também devemos estudar como essas políticas funcionam. As quebras nas ordens monetária, política e geopolítica que se manifestam em depressões, guerras civis e guerras mundiais, que então levam a novas ordens monetárias, políticas e geopolíticas, que governam interações dentro dos países, e as ordens geopolíticas que governam interações entre os países até que se quebrem, aconteceram repetidamente e são as coisas mais importantes para entender bem. Eu as descrevi em detalhes no meu livro Principles for Dealing with the Changing World Order, então você pode ver isso claramente lá. O Grande Ciclo Geral é descrito em seis estágios claramente identificáveis que se desenrolam à medida que uma ordem se torna a próxima. Está descrito de forma tão detalhada que é fácil comparar o que está acontecendo agora com o que tipicamente acontece, então é possível identificar em que estágio o ciclo está e o que provavelmente virá a seguir.

Quando escrevi esse livro e meus outros livros, eu esperava, como ainda espero, que eu fosse capaz de 1) ajudar os formuladores de políticas a entender essas forças e interagir com elas para produzir melhores políticas para obter melhores resultados, 2) ajudar indivíduos que podem coletivamente, mas não individualmente, afetar as políticas a lidarem bem com essas forças para obter melhores resultados para si mesmos e para aqueles de quem cuidam, e 3) incentivar pessoas inteligentes que têm visões diferentes das minhas a ter trocas abertas e ponderadas comigo para que todos nós possamos tentar chegar ao que é verdade e o que fazer a respeito.