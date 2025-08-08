Invest

Tarifas de Schrödinger? Mercados não se abalam com 'tarifaço' de Trump

Alta recente das bolsas reflete percepção de que tarifas fazem parte de estratégia de negociação

Carolina Ingizza
Redatora

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 09h33.

Os mercados globais reagem com aparente indiferença às mais recentes tarifas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O cenário contrasta com a forte liquidação ocorrida em abril, quando medidas semelhantes provocaram quedas abruptas nas bolsas.

Desde o 1º de agosto, o MSCI All Country World Index acumula alta de cerca de 1,8%, enquanto o CSI 300, da China, e o Nikkei 225, do Japão, subiram mais de 1% e 2,5%, respectivamente. Na Europa, o Stoxx 600 avançou nos últimos dias, impulsionado por balanços corporativos, apesar do novo pacote tarifário.

As novas medidas impõem tarifas de 10% a 15% sobre importações da União Europeia, Japão e Coreia do Sul, e de 20% sobre produtos de Taiwan, Vietnã e Bangladesh.

A Índia, alvo por manter compras de petróleo russo, teve tarifas elevadas de 25% para 50% em uma ampla gama de bens. Ainda assim, o índice Nifty 50 praticamente não se mexeu. Para analistas, a reação contida reflete a percepção de que as tarifas fazem parte de uma estratégia de negociação e podem ser revertidas. “Há uma espécie de anestesia. Já vimos medidas anunciadas e depois revertidas”, disse Steve Brice, do Standard Chartered Bank, à CNBC.

Apesar da calma recente, especialistas alertam que a política comercial de Trump ainda carrega riscos estruturais. Hugh Dive, da Atlas Funds, observa que tarifas prolongam a incerteza e podem inibir investimentos, especialmente na indústria.

Ele cita como exemplo o plano de Trump de impor tarifas de 100% sobre chips importados, com exceção de empresas que produzam nos EUA. “Construir uma planta custa centenas de milhões. E se as tarifas forem retiradas em três anos, o investimento pode ter que ser descartado”, afirmou.

Para analistas, mesmo que os mercados no curto prazo tenham se adaptado à volatilidade, a incerteza crônica continua sendo um fator que ameaça decisões de longo prazo e a confiança de investidores.

