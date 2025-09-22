Tarifaço reduz exportações de tecnologia da China para os EUA, mas Ásia mantém crescimento

As exportações de tecnologia da China para os Estados Unidos caíram 70% em agosto em relação ao quarto trimestre de 2024, segundo análise do Goldman Sachs e divulgada pelo Business Insider nesta segunda-feira, 22.

A queda ocorreu após a entrada em vigor de novas tarifas impostas pelo governo do presidente Donald Trump, incluindo a chamada “tarifa do fentanil”, que adicionou 20% a todos os produtos chineses importados a partir de março.

Com a retração chinesa, outras economias asiáticas aumentaram o espaço no mercado norte-americano. Entre o quarto trimestre de 2024 e agosto deste ano, países como Coreia do Sul, Vietnã e Índia elevaram em 80% suas exportações de tecnologia para os EUA.

Demanda global sustenta comércio asiático

Apesar da queda no mercado norte-americano, as exportações chinesas de tecnologia para Europa, Ásia e mercados emergentes continuaram crescendo. Em julho, os embarques da China e do restante da Ásia para destinos fora dos EUA avançaram cerca de 20% em relação ao mesmo período de 2024, refletindo a demanda mundial por produtos ligados à inteligência artificial.

Em 2017, quase metade das importações críticas de tecnologia dos Estados Unidos tinha origem na China. A participação deve cair para menos de 20% em 2025, segundo o Goldman Sachs.

A mudança indica uma reorganização das cadeias de suprimentos acelerada pela pandemia e reforçada pelas políticas comerciais de Washington.

IA impulsiona exportações regionais

O setor de inteligência artificial tem sustentado os resultados. Até agosto, as exportações totais da Ásia cresceram 7% em comparação ao ano anterior, com tecnologia representando mais de 60% desse avanço.

Taiwan foi o país com maior destaque. Mais de 70% de suas exportações estão ligadas à tecnologia, e os embarques avançaram 30% desde o quarto trimestre de 2024, puxados por chips e servidores de alto desempenho voltados a data centers de IA.

De acordo com analistas, a tendência é de continuidade na reconfiguração do comércio, reforçando a desvinculação tecnológica entre Estados Unidos e China e consolidando novos fluxos de exportação dentro e fora da Ásia.