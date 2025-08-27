Taesa (TAEE11) paga hoje JCP de R$ 188,3 milhões; veja quem tem direito

Proventos: Taesa paga JCP nesta quarta-feira, 27 (Dado Galdieri/Bloomberg)
Repórter de finanças
Publicado em 27 de agosto de 2025 às 10h52.
A Taesa (TAEE11) irá pagar nessa quarta-feira, 27, Juros sobre Capital Próprio (JCP) no montante de R$ 188,3 milhões. Os proventos foram anunciados em maio deste ano, após a divulgação do balanço da companhia no primeiro trimestre.
O valor do JCP é de R$ 0,18217414891 por ação ordinária (ON) e preferenciais (PN) e de R$ 0,54652244673 por units (ON e PN).
Terão direito à remuneração acionistas que estavam na base da empresa em 12 de maio de 2025. Desde o dia 13 de maio, os papéis são negociados “ex-JCP”.
Do valor a ser pago a título de JCP será deduzido o Imposto de Renda (IR) na fonte, conforme legislação em vigor, exceto para os acionistas que sejam imunes ou isentos, informa o fato relevante.
Recentemente, a companhia anunciou o pagamento de dividendos no valor de R$ 299,4 milhões, referente aos resultados do segundo trimestre.
Juros sobre o capital próprio (JCP) são uma forma de remuneração das empresas aos seus acionistas, similar aos dividendos, mas com uma estrutura fiscal diferente. O JCP é pago pelas empresas a seus acionistas com base no patrimônio líquido da companhia e é deduzido como despesa operacional para a empresa, o que pode resultar em uma economia de imposto.
Ou seja, é um mecanismo que permite que a empresa distribua lucros aos seus sócios, reconhecendo o uso do capital investido, sem ser classificado como dividendos.
A principal diferença entre juros sobre capital próprio e dividendos está no tratamento tributário e na origem do pagamento.
Sim, os juros sobre o capital próprio estão sujeitos ao Imposto de Renda. Para os acionistas, o valor recebido a título de JCP é tributado na fonte à alíquota de 15%. Isso significa que a empresa realiza a retenção do imposto antes de repassar o valor ao acionista.
Vale ressaltar que, embora o JCP tenha essa tributação para o acionista, ele oferece uma vantagem para a empresa, pois é dedutível como despesa, resultando em uma redução na base de cálculo do Imposto de Renda corporativo.