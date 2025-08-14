Taesa anuncia dividendos após lucrar R$ 299 milhões no 2º tri: veja quem tem direito

O conselho de administração da Taesa (TAEE11) anunciou a distribuição de dividendos, totalizando R$ 299,4 milhões. O montante inclui dividendos intercalares e juros sobre capital próprio (JCP).

Para os dividendos intercalares, de R$ 79,3 milhões, o valor por ação será de R$ 0,29 e de R$ 0,87 por Unit. Já o total de JCP, de R$ 220,1 milhões, terá valor por ação de R$ 0,21 e de R$ 0,64 por Unit.

O pagamento está previsto para 27 de novembro, com base na posição acionária de 18 de agosto próximo. A partir do dia seguinte, as ações e units da Taesa passarão a ser negociadas “ex-proventos”.

Balanço da Taesa

O anúncio dos dividendos veio com os resultados trimestrais da companhia de energia.

A Taesa teve lucro líquido regulatório de R$ 299,4 milhões no segundo trimestre de 2025, alta de 1,8% na comparação anual. Já o Ebitda regulatório foi de R$ 521,7 milhões, avanço de 7,5% ano a ano.

A empresa registou uma receita operacional líquida de R$ 621,3 milhões, alta de 7,2% na mesma comparação.

O Ebitda da companhia veio 4% acima do consenso do mercado, mas 1% abaixo da estimativa dos analistas do Safra. Já o lucro líquido ficou quase 29% acima do esperado pelo Safra, e 20% acima do consenso.

Os analistas do banco classificaram os resultados de Taesa como "sem incidentes", com distribuição de dividendos "moderada".

“Foi mais um trimestre fraco para a Taesa, refletindo a inflação anual negativa do IGP, compensada por um bom controle de custos, resultados financeiros abaixo do esperado e impostos mais baixos. A empresa propôs a distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio equivalentes a um rendimento de 2,6%”, escreveram a equipe do Safra, mantendo a classificação undperform, equivalente a recomendação de venda.