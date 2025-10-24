Invest

Taco Bell aposta em cafés e bebidas especiais para atrair consumidores da Geração Z

Rede lança o Live Más Café em lojas dos EUA com cardápio de cafés, refrescos e energéticos; meta é criar um negócio de bebidas de US$ 5 bilhões até 2030

(Taco Bell/Divulgação)

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 20h19.

A Taco Bell está ampliando sua presença no mercado de bebidas com o Live Más Café, novo conceito inserido dentro de restaurantes da marca nos Estados Unidos. O projeto faz parte da estratégia da rede de origem mexicana de diversificar receitas e alcançar um negócio de bebidas avaliado em US$ 5 bilhões até 2030.

Até o fim de 2025, a empresa planeja abrir 30 unidades do Live Más Café na Califórnia, em Dallas e em Houston, de acordo com informações da CNBC. Diferente de iniciativas como a CosMc’s, do McDonald’s, o formato funciona como uma área interna nos próprios restaurantes, onde os “bellristas” — baristas da marca — preparam cafés, milkshakes e limonadas coloridas.

Estratégia para conquistar o público jovem

A criação do Live Más Café reflete o esforço da Taco Bell em atrair consumidores das gerações mais jovens, sobretudo a Geração Z e millennials, que buscam bebidas personalizadas e experiências mais visuais. Segundo a empresa, a tendência de bebidas criativas e “pequenos mimos” tem ganhado força entre os consumidores, e o Live Más Café foi desenvolvido para atender a essa demanda.

O desempenho inicial tem superado as expectativas. A unidade localizada em Irvine, na Califórnia, vende mais de 900 bebidas por dia, enquanto a de Chula Vista ultrapassa 750 unidades diárias, com boa aceitação dos produtos à base de churro, cafés gelados e refrescos frutados.

Tendência de bebidas movimenta o fast food

Mesmo com o consumo impactado pela inflação, a Taco Bell segue como o principal motor de crescimento da Yum! Brands, grupo que também controla o KFC e a Pizza Hut. No segundo trimestre de 2025, a rede registrou alta de 4% nas vendas nas mesmas lojas, enquanto muitos concorrentes relataram queda.

A aposta em bebidas acompanha o movimento de outras redes de fast food. Marcas como Shake Shack, Panera Bread e Chick-fil-A lançaram conceitos semelhantes voltados a cafés, smoothies e refrescos. Segundo a consultoria Technomic, as 500 maiores redes de alimentação aumentaram em 9% o volume de bebidas vendidas no último ano.

De acordo com a Taco Bell, o Live Más Café também funciona como laboratório de inovação, permitindo identificar preferências de sabores, combinações e formatos de bebida. O modelo já contribuiu para a expansão nacional de produtos como as águas frescas, que nasceram no cardápio do Café e se tornaram um dos itens mais vendidos da rede.

A Taco Bell também vê no Live Más Café uma oportunidade de reforçar o consumo fora dos horários tradicionais de refeição, capturando o público do “lanche da tarde”. A empresa estima que cerca de 60% dos consumidores da Geração Z costumam frequentar restaurantes de serviço rápido nesse período do dia.

Ainda de acordo com a CNBC, executivos da marca avaliam que o conceito pode ser um modelo de crescimento global, combinando retorno financeiro com fidelização do público jovem.

