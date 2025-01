Suzano (SUZB3) anuncia novo aumento de preços para Ásia, Europa e América do Norte

As ações da Suzano (SUZB3) despontaram entre os destaques do Ibovespa nesta quinta-feira, 23, enquanto o principal índice da B3 vive um pregão de oscilação. As ações subiam 1,94% perto das 16h45, para R$ 63.

A favor dos papéis está mais um reajuste de preços da celulose de eucalipto (fibra curta) anunciado hoje pela companhia, segundo informações de mercado. Procurada, a Suzano confirmou o aumento de tarifas.

O aumento nos preços da celulose passa a valer a partir de 1º de fevereiro de 2025.

Para os clientes na Ásia, o reajuste será de US$ 20 por tonelada. Para clientes na Europa e na América do Norte, o aumento será de US$ 60 por tonelada.

Com o aumento, a cotação da matéria-prima irá para U$ 1.160 na Europa e US$ 1.420 na América do Norte. Os valores finais para o mercado asiático, mais heterogêneo, não foram divulgados.

A companhia já tinha anunciado um reajuste em dezembro, que passou a vigorar em janeiro deste ano. De acordo com os analistas da Ativa, o anúncio é positivo para as ações de Suzano e reforça a percepção de melhora dos fundamentos do mercado após grande incremento de oferta verificado ao longo dos últimos meses.

"Continua pesando também a paralisação das atividades da Chenming, que deve voltar a operar totalmente apenas no final de fevereiro, e as expectativas pelas paradas de produção em fábricas na América Latina ao longo do primeiro semestre de 2025. Acreditamos ainda que o atual alto prêmio da fibra longa sobre a curta também favoreça o movimento."