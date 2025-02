Suzano (SUZB3) anuncia novo aumento de preços da celulose em março

A Suzano (SUZB3) comunicou um novo reajuste nos preços da celulose a partir de março, com acréscimos de US$ 20 por tonelada para a Ásia e US$ 60 por tonelada para a América do Norte e Europa. Esse é o terceiro aumento consecutivo promovido pela companhia, reforçando a força dos fundamentos do setor e sendo visto como um fator positivo para suas ações.

Segundo análise da Ativa Investimentos, o cenário favorece a implementação do reajuste, considerando as restrições na oferta geradas pelos problemas da Chenming – empresa chinesa do setor de papel e celulose – e o alto spread entre fibra longa e curta. Esses fatores podem contribuir para a manutenção da valorização do produto no mercado internacional.

As ações da companhia, no entanto, operavam em queda nesta sexta-feira às 16h, sendo cotadas a R$ 57,16 (-0,88%).

Aumentos de celulose válidos para março: