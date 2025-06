Suzano negocia compra da Kleenex fora dos EUA por US$ 3,5 bilhões

A brasileira Suzano (SUZB3) está perto de fechar a compra da operação internacional de lenços e papéis da Kimberly-Clark, dona da marca Kleenex, fora da América do Norte. O negócio é avaliado em cerca de US$ 3,5 bilhões, segundo informações exclusivas do Wall Street Journal.

A transação pode ser anunciada já nesta quinta-feira, 5, caso não haja imprevistos de última hora, de acordo com fontes ouvidas pelo jornal. O movimento marca mais um passo da Kimberly-Clark na estratégia de focar em áreas com margens mais altas e maior retorno para os acionistas.

A unidade à venda inclui marcas como o papel higiênico Andrex e os panos de limpeza WypAll, que atendem tanto consumidores finais quanto empresas. Trata-se do menor e menos lucrativo dos três segmentos centrais da Kimberly-Clark, com faturamento anual abaixo de US$ 3,5 bilhões.

A operação está alinhada à reestruturação anunciada pela companhia americana em 2024, que dividiu seus negócios em três divisões, em busca de ganhos de eficiência e valorização na Bolsa. No ano passado, a Kimberly-Clark vendeu por US$ 640 milhões uma divisão de equipamentos de proteção individual para a australiana Ansell.

Focos da Suzano

Com a venda para a Suzano, a Kimberly-Clark deve manter o foco em duas frentes principais: o negócio na América do Norte, que gerou cerca de US$ 11 bilhões em vendas em 2024, e a divisão internacional de cuidados pessoais, que somou US$ 5,7 bilhões no ano.

Para a Suzano, a aquisição representa um avanço importante no mercado global de lenços e papeis. Em 2023, a companhia já havia comprado os ativos da Kimberly-Clark no Brasil, reforçando sua presença no segmento. Agora, a nova investida amplia sua atuação fora do país.

Desde que assumiu a presidência da Suzano em julho de 2023, Beto Abreu tem indicado que aquisições estão no radar da empresa. No ano passado, a companhia chegou a negociar a compra da International Paper, mas as conversas não avançaram.

Enquanto isso, a Kimberly-Clark reforça sua aposta no mercado norte-americano. No mês passado, anunciou um investimento de US$ 2 bilhões para ampliar sua capacidade produtiva nos Estados Unidos nos próximos cinco anos.