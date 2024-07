Suspensão de dividendos e troca de CEO: ações da Burberry despencam mais de 15%

As ações da Burberry despencaram 15,4% no início das negociações de segunda-feira, depois que um desempenho decepcionante no primeiro trimestre a levou a substituir seu CEO e cortar os dividendos.

A gigante britânica do luxo de 168 anos disse que, se a recente desaceleração comercial continuar, espera reportar um prejuízo operacional no primeiro semestre deste ano e um lucro operacional para o ano inteiro abaixo do esperado.

Também suspendeu seus dividendos e nomeou Joshua Schulman – que anteriormente liderou grupos como Michael Kors e Coach – como novo CEO. Jonathan Akeroyd está deixando o cargo “com efeito imediato por acordo mútuo com o Conselho”, acrescentou a empresa, em comunicado divulgado pela CNBC. Akeroyd, que anteriormente trabalhou na Versace e Alexander McQueen, estava no cargo desde 2021, quando entrou no lugar de Marco Gobbetti, que lançou um plano de recuperação da empresa iniciado em 2017.

Famosa por seus bolsas e “xadrez Burberry”, a empresa vem há alguns anos tentando tornar sua marca mais sofisticada.

“A fraqueza que destacamos no ano fiscal de 2025 se aprofundou e se a tendência atual persistir durante o segundo trimestre, esperamos relatar uma perda operacional no primeiro semestre”, disse o presidente da Burberry, Gerry Murphy, descrevendo o desempenho da empresa no primeiro trimestre como “decepcionante”.

“À luz das negociações atuais, decidimos suspender o pagamento de dividendos relativos ao exercício financeiro de 25... Esperamos que as ações que estamos tomando, incluindo economia de custos, comecem a produzir uma melhoria em nosso segundo semestre e a fortalecer nossa posição competitiva e sustentar o crescimento a longo prazo.”

A Burberry disse que as vendas ​​em lojas caíram 21% nas 12 semanas até 29 de junho (comparando o mesmo período do ano anterior), com a receita do varejo chegando a £ 458 milhões no período. Numa base regional, as vendas caíram 16% na EMEIA (Europa, Médio Oriente, Índia e África) e 23% na Ásia-Pacífico e nas Américas.

A empresa tem lutado contra a diminuição do apetite dos consumidores pelo mercado de luxo, já que temos um cenário internacional com inflação em alta para os padrões das economias desenvolvidas - EUA e Europa -, e preocupações dos clientes asiáticos com a situação econômica como um todo.

“Devemos operar num cenário de desaceleração da procura de itens de luxo, com todas as principais regiões afetadas pela incerteza macroeconômica”, acrescentou a empresa.

Reforçando o desejo de “reconectar-se com a nossa base principal de clientes”, a companhia disse que planejava concentrar-se no reequilíbrio dos seus produtos “para incluir uma oferta de luxo diária mais ampla”, refinar as comunicações da sua marca, atualizar o seu site e proporcionar economia nos gastos.