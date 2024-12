Suspeito de matar CEO da United Healthcare é detido nos EUA

A polícia norte-americana prendeu um homem suspeito de assassinar o CEO da United Healthcare, Brian Thompson. O suspeito foi detido para interrogatório na Pensilvânia, segundo a Associated Press.

O suspeito foi identificado como Luigi Mangione, de 26 anos. Ele mostrou à polícia a mesma identificação falsa de Nova Jersey que o possível atirador apresentou quando fez check-in em um albergue no Upper West Side de Manhattan em 24 de novembro.

A polícia tinha rastreado os movimentos do suspeito da região de Midtown até uma estação de ônibus no alto de Manhattan, informou o Wall Street Journal.

A polícia recebeu uma denúncia de que um homem semelhante a Mangione foi avistado em um McDonald’s na manhã desta segunda-feira, 09.

Ele foi detido perto de Altoona, Pensilvânia, a cerca de 375 quilômetros de Nova York, com uma arma similar à usada no assassinato.

Junto com a arma, a polícia encontrou um silenciador, documentos falsificados e escritos aparentemente críticos à indústria de seguros de saúde, alegando que as empresas do setor priorizam o lucro em detrimento do cuidado.

De acordo com as investigações, Thompson foi vítima de um ataque "direcionado". Thompson, de 50 anos, foi assassinado na quarta, na porta do hotel Hilton de Midtown, em Nova York.

A empresa é a maior operadora de planos de saúde privada dos Estados Unidos e faz parte do grupo UnitedHealth, oitavo maior do país, com mais de 469 mil funcionários.

Segundo o New York Post, o executivo foi baleado no tórax na porta do hotel por um homem usando máscara, e esperando aparentemente por ele, que atirou e fugiu, conforme relatos de policiais. Thompson foi encaminhado para o hospital Monte Sinai em estado crítico, mas não resistiu ao ferimento.