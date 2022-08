Susesp aprova transferência do controle acionário da SulAmérica para Rede D’or

A SulAmérica (SULA11) informou nesta quarta-feira, 10, que a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) aprovou a transferência do controle acionário da companhia para a Rede D’or (RDOR3).

No dia 23 de fevereiro, a Rede D’or informou que acertou a compra da SulAmérica. A operação, toda em ações, avalia a seguradora em cerca de 13 bilhões de reais com base em dados de valor de mercado da SulAmérica na B3. O negócio marcou também a maior aquisição da Rede D'Or desde que a companhia estreou na B3 em maio passado, com uma oferta inicial de ações (IPO) de 11,5 bilhões de reais.

Pela operação, aprovada pelo conselho de administração das duas empresas, a holding controladora da SulAmérica será extinta e sucedida pela Rede D'Or. Os acionistas da SulAmérica ficarão com 13,5% do capital da Rede D'Or. A transação envolve prêmio de 49,3% aos acionistas da SulAmérica com base em 18 de fevereiro.

Em comunicado enviado ao mercado, a SulAmérica manterá os seus acionistas e o mercado informados sobre as etapas relevantes à operação, inclusive no que diz respeito às decisões finais eventualmente proferidas pelas demais autoridades governamentais competentes, na forma da lei e da regulamentação da CVM.