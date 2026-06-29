Suprema Corte contraria ordem de Trump e mantém Lisa Cook no Fed

A Suprema Corte dos Estados Unidos impôs nesta segunda-feira, 29, uma derrota ao presidente Donald Trump ao rejeitar sua tentativa de retirar Lisa Cook do Conselho de Governadores do Federal Reserve (Fed, o banco central americano). Por cinco votos a quatro, os ministros mantiveram a decisão que impede o afastamento da dirigente e preservaram seu mandato, que termina apenas em 2038.

A disputa começou em agosto de 2025, quando Trump determinou a demissão de Cook alegando suspeitas de fraude hipotecária. A diretora contestou a medida na Justiça, afirmando que as acusações serviam apenas de justificativa para removê-la por divergências em relação à condução da política monetária.

Em setembro, um tribunal federal suspendeu a demissão e determinou sua permanência no cargo enquanto o caso fosse analisado.

A Casa Branca voltou a insistir no afastamento da dirigente dias antes da reunião do Fed sobre juros, alegando que ela deveria ser destituída "por justa causa". A defesa de Cook rebateu o argumento, afirmando que ele não encontrava respaldo jurídico e que a medida representava um risco à independência do banco central. O governo então recorreu à Suprema Corte.

Quando aceitou examinar o caso, em outubro do ano passado, a Suprema Corte decidiu manter Cook no cargo até o julgamento definitivo. A audiência foi realizada em janeiro, com a participação da diretora e do presidente do Fed, Jerome Powell.

Esta é a primeira vez, desde a criação do Federal Reserve, em 1913, que um presidente americano tenta remover um integrante do Conselho de Governadores antes do fim do mandato, episódio que alimentou preocupações sobre uma possível interferência política na autonomia da autoridade monetária.

Tomaremos as medidas cabíveis em relação ao processo de Cook, reage Trump

Após a decisão, Trump minimizou o revés em publicação na Truth Social. Segundo o presidente, o processo envolvendo Lisa Cook foi devolvido por uma questão estritamente processual e o governo adotará "medidas apropriadas imediatamente" para impedir que "alguém que tenha cometido irregularidades" participe de decisões consideradas vitais para a economia dos Estados Unidos.

Em outra publicação, Trump afirmou que a decisão da Suprema Corte em outro processo, sobre direitos eleitorais, ampliou de forma significativa os poderes presidenciais.