'Super Quarta', leilões de linha do BC e Boletim Macrofiscal: o que move o mercado

O mercado, nesta quarta-feira, 19, tem suas atenções voltadas para as quatro decisões de política monetária que serão anunciadas ao longo desta "Super Quarta".

A primeira decisão do dia veio do Banco do Japão (BoJ), que manteve a taxa de juros em 0,50%, mas reforçou que pode voltar a subir a taxa nos próximos meses.

Às 15h, será a vez do Federal Reserve (Fed), que deve manter os juros americanos entre 4,25% e 4,50%. Os investidores estarão atentos às projeções dos dirigentes para os juros e à entrevista do presidente Jerome Powell (15h30).

No Brasil, o Copom anuncia sua decisão após as 18h30. O mercado acredita que o comitê irá subir os juros para 14,25% ao ano, a maior dúvida entre analistas e investidores é sobre qual será o tamanho do ciclo de alta da Selic.

No final da noite, às 22h15, o Banco Popular da China (PBoC) define os juros de referência para empréstimos (LPRs) de um e cinco anos.

Indicadores econômicos

Na agenda do dia, o Ministério da Fazenda divulga, às 9h, o Boletim Macrofiscal e, às 10h, o Prisma Fiscal.

O Banco Central anunciou que irá realizar dois leilões de linha entre 10h30 e 10h35, com oferta de US$1 bilhão em cada um deles. Mais tarde, às 14h30, o BC divulgará os dados sobre o fluxo cambial semanal.

Nos Estados Unidos, às 11h30, o Departamento de Energia divulga dados dos estoques de petróleo da semana até 14 de março. Já na América Latina, a Argentina apresenta o PIB do quarto trimestre às 16h.

Após o fechamento do mercado, Guararapes, Minerva, Petrorecôncavo, Positivo, Hapvida, Enjoei e Westwing.

Mercados internacionais

As bolsas da Ásia e do Pacífico terminaram o dia com resultados mistos. No Japão, o índice Nikkei 225 recuou 0,25%, enquanto o Topix subiu 0,45%. O Kospi da Coreia do Sul avançou 0,62%, mas o Kosdaq, de small caps, caiu 0,96%. Na China, o índice CSI 300 fechou estável, assim como o Hang Seng de Hong Kong. Na Austrália, o S&P/ASX 200 registrou queda de 0,41%.

Na Europa, os mercados também operam de forma mista, com investidores reagindo à reforma fiscal na Alemanha e às negociações por um cessar-fogo na Ucrânia. O índice Stoxx 600 tinha pouca variação no meio da manhã em Londres, com a maioria dos setores e das principais bolsas em queda. O DAX, da Alemanha, chegou a recuperar parte das perdas, mas ainda operava em baixa de 0,35% às 8h05 do horário de Brasília.

Nos EUA, os futuros de ações operam em alta enquanto os investidores aguardam a decisão de juros do Fed. Os contratos atrelados ao Dow Jones subiam 0,1%, enquanto os futuros do S&P 500 e do Nasdaq-100 avançavam 0,2% e 0,3%, respectivamente.