Super Quarta com Fed e Copom, follow-on do Iguatemi, Zamp e o que mais move o mercado

O clima segue de cautela no mercado internacional na manhã desta quarta-feira, 21, com todas atenções voltadas para a decisão de política monetária dos Estados Unidos, prevista para às 15h.

A grande expectativa é de que o Federal Reserve (Fed) eleve sua taxa de juros em mais 0,75 ponto percentual, repitindo a dose das duas últimas decisões. Se confirmada, a alta levará o juro para o intervalo entre 3% e 3,25%, Mas o mercado ainda vê uma pequena chnce de um ajuste ainda mais duro que levaria a taxa para entre 3,25% e 3,5%. Uma alta mais branda de 0,5 p.p., sondada no início do mês passado, não é mais vista como factível.

Falas mais duras de membros do Fed e dados mais fortes que o esperado para a inflação americana estiveram entre os motivos que levaram os investidores a descartarem uma possível desaceleração na de alta de juros.

Além da decisão do juros em si, investidores aguardam ansiosos pela coletiva de Jerome Powell, presidente do Fed, às 15h30. Para Sávio Barbosa, economista-chefe da Kínitro Capital, o mais provável é que Powell faça um discurso semelhante ao de Jackson Hole, o que, segundo ele, deve reforçar a aposta de uma nova alta de juros de 0,75 p.p. em novembro.

Índices futuros dos Estados Unidos operam em leve alta nesta manhã, após terem caído na véspera. Já o dólar tem mais um dia de valorização frente a moedas emergentes e desenvolvidas.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia.

Desempenho dos indicadores às 7h15 (de Brasília):

Dow Jones futuro (Nova York): + 0,30 %

S&P 500 futuro (Nova York): + 0,26%

Nasdaq futuro (Nova York): + 0,09%

DAX (Frankfurt): + 0,04%

CAC 40 (Paris): + 0,24%

FTSE 100 (Reino Unido): + 0,82%

Stoxx 600 (Europa): + 0,44%

Hang Seng (Hong Kong)*: - 1,79%

Shangai Composite (Xangai)*: - 0,17 %

Selic: fim do ciclo de alta?

No Brasil, investidores esperam que a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) desta noite marque o fim do ciclo de alta de juros, com a manutenção da taxa Selic em 13,75%. Mas a possibilidade de um "ajuste final" para 14% não é descartada pelo mercado. O próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, indicou em declarações recentes a possibilidade de uma nova alta.

O Goldman Sachs vê como mais provável uma alta de 13,75%, seguida de sinalizações de que o juro permanecerá elevado por "período de tempo razoavelmente longo". Eles veem, porém, 40% de chance para um novo ajuste para 14%. "A alta adicional seria principalmente para reforçar que irá manter a postura monetária significativamente restritiva por um período de tempo prolongado."

Follow-on do Iguatemi

O Iguatemi (IGTI11) levantou R$ 720 milhõe em follow-on precificado na véspera a R$ 19,74 por unit. O desconto em relação ao preço do último fechamento foi de menos de 3%. A oferta foi realizada para obter recursos para o financimaneto de compra de 36% do shopping JK Iguatemi.

Acionistas contra OPA da Zamp

Um bloco de acionistas formado por 22,55% do capital da Zamp (BKBR3) se posicionou contra a oferta pública de aquisição (OPA) do Mubadala de R$ 8,31 por ação. A divulgação do fato relevante em que se monstram desinteressados em participar da OPA ocorre após comunicado divulgado pelo Conselho da Zamp em que ressalta sobre a possibilidade de recisão dos contratos com Burger King e Popeyes, em caso de transfência de ações sem a anuência da RBI, dona das marcas. Em estudo sobre a Mubadala, a RBI constatou possível conflito de interesses por possíveis operações do fundo árabe com concorrentes do grupo.