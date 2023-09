Super Quarta com Fed e Copom, China mantém juros inalterados e o que mais move o mercado

As discussões sobre as decisões de juros nos Estados Unidos e Brasil permearão o mercado financeiro nesta quarta-feira, 20. Mas mais do que os números que serão divulgados pelos respectivos bancos centrais, investidores estarão atentos aos sinais que serão emitidos nesta Super Quarta. O consenso de mercado é de que a taxa básica de juros brasileira recue 0,5 ponto percentual para 12,75%, enquanto a americana mantenha-se estável entre 5,25% e 5,5%. Ambos os cenários já estão altamente precificados.

Copom: mais uma de 0,5 p.p.

Para o comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom), mesmo com dados de inflação saindo abaixo das expectativas, não se espera uma mudança de postura -- ao menos, tão logo. A perspectiva é de que a indicação de manutenção do ritmo de cortes seja reiterada no comunicado desta noite.

Fed: alta do petróleo ameaça fim do ciclo

Nos Estados Unidos, o cenário se mostra menos óbvio. Embora ninguém aposte em uma alta de juros nesta quarta, ainda há grande divisão no mercado sobre a necessidade de uma nova elevação em novembro. A tese de que uma política ainda mais dura seria necessária para conter a inflação vem ganhando força nas últimas semanas, com a valorização do barril de petróleo por corte de oferta. Na véspera, a commodity chegou a passar de US$ 95, ainda refletindo a extensão dos cortes de produção na Rússia e Arábia Saudita.

Dados da inflação cheia dos Estados Unidos já têm apresentado algum repique, devido ao preço de energia mais alto. O medo é de que isso contamine tanto a inflação de serviços americana como a europeia. Mais persistente, a inflação de serviços se reflete nos núcleos dos índices de inflação, que rodam ainda distantes de onde almejam os bancos centrais. Nos Estados Unidos, o núcleo da inflação ao consumidor segue acima de 4% e na Zona do Euro, acima de 5%.

A decisão do Federal Reserve está prevista para às 15h e a coletiva de seu presidente, Jerome Powell, para ás 15h30. Espera-se que Powell faça alguma menção à alta de commodities. Qualquer indicação sobre a necessidade de novas altas de juros, hoje tido o como o menos provável, tem capacidade de chacoalhar os mercados.

Bolsas ao redor do mundo

Nesta manhã, os principais índices de ações operam em leves altas na Europa e Estados Unidos. O cenário é diferente do que se apresentou de madrugada, quando o mercado asiático fechou em queda.

China mantém taxas de juros inalteradas

Na Ásia, investidores repercutiram a manutenção das taxas de juros pelo Banco Popular da China, o banco central chinês. O consenso era mesmo esse, mas ainda restava alguma esperança de novos incentivos monetários para conter a desaceleração da maior economia da Ásia. A bolsa de Hong Kong caiu para o menor patamar em quatro semanas.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.