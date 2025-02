Super Micro revê projeções para 2025, mas mantém otimismo para 2026

A Super Micro Computer divulgou uma atualização preliminar de seus resultados para o segundo trimestre fiscal de 2025 (correspondente aos últimos três meses de 2024), ficando abaixo das expectativas do mercado. No entanto, a companhia demonstrou otimismo para o ano fiscal de 2026, projetando um forte crescimento na receita.

Segundo Charles Liang, CEO da empresa, a Super Micro deve publicar seu relatório anual atrasado até 25 de fevereiro. Além disso, a companhia projeta uma receita de US$ 40 bilhões (cerca de R$ 231,1 bilhões) para o próximo ano fiscal, superando a estimativa de US$ 30 bilhões feita pela LSEG.

Revisão nas projeções para 2025

A atualização preliminar trouxe uma revisão para baixo na receita da empresa, que agora deve ficar entre US$ 23,5 bilhões e US$ 25 bilhões. A estimativa anterior apontava um intervalo entre US$ 26 bilhões e US$ 30 bilhões.

As vendas líquidas também foram reduzidas, com a nova projeção variando entre US$ 5,6 bilhões e US$ 5,7 bilhões – abaixo dos US$ 5,89 bilhões esperados pelo mercado.

Mesmo com as revisões, as ações da empresa chegaram a subir até 10% nesta terça-feira (11) no pregão estendido. No acumulado de 2025, os papéis já valorizaram 27%, embora ainda estejam abaixo do pico registrado em março de 2024.

IA impulsiona mercado, mas volatilidade preocupa

A Super Micro se destaca no setor de servidores para inteligência artificial (IA), utilizando chips da Nvidia, o que a torna altamente exposta à volatilidade do mercado. A demanda crescente por infraestrutura de IA impulsionou os papéis da companhia, acompanhando o boom do setor.

Em 2025, empresas como Meta, Amazon, Alphabet e Microsoft devem investir até US$ 320 bilhões (cerca de R$ 1,8 trilhão) em IA, o que pode beneficiar diretamente a Super Micro.

Atrasos e problemas de governança levantam preocupações

A Super Micro enfrenta um período de turbulência, com sucessivos atrasos na divulgação de seus relatórios financeiros. A Hindenburg Research passou a operar vendida nas ações da empresa, alegando manipulação contábil. Além disso, o auditor responsável renunciou em outubro, citando problemas de governança corporativa.

A companhia também atrasou a publicação de seu relatório anual de agosto, o que gerou uma queda em suas ações e levantou especulações sobre uma possível retirada da Super Micro da bolsa Nasdaq.

Apesar do cenário desafiador, a empresa afirmou que está "trabalhando diligentemente" para concluir os relatórios do ano fiscal de 2024 e dos dois primeiros trimestres de 2025, todos ainda pendentes.