SulAmérica disparou 25% antes de anúncio de aquisição pela Rede D'Or

As units da SulAmérica Seguros (SULA11) dispararam 25,16% no pregão desta quarta-feira, dia 23, com a notícia de que a empresa havia sido comprada pela Rede D’Or (RDOR3). A informação foi antecipada pelo jornalista Lauro Jardim, de O Globo, às 18h em ponto, horário de fechamento do pregão, mas a forte alta se deu às 17h50.

Por volta das 18h40, a notícia do negócio foi confirmada pelas duas empresas por meio de fato relevante. Segundo o documento, os conselhos de administração de ambas as companhias aprovaram o negócio nesta quarta-feira.

No fechamento:

SulAmérica Seguros (SULA11): +25,16% (unit a 30,94 reais)

Rede D’Or (RDOR3): +8,82% (ação a 55,50 reais)

“Ainda que necessitemos de mais informações, o negócio parece ser promissor para as duas empresas envolvidas. Para a Rede D'Or, a aquisição daria acesso a uma base de mais de 2,3 milhões de beneficiários, enquanto, para SulAmérica, o negócio com uma rede renomada como a Rede D'Or daria mais atratividade aos seus planos de saúde, além de potencialmente reduzir sua sinistralidade”, afirmaram analistas da Ativa Investimentos em nota.

A transação chamou a atenção pelo porte, em um dos maiores negócios de 2022. De acordo com o documento divulgado, as administrações de ambas as companhias estimam que os custos da operação serão de R$ 45 milhões.

A aquisição será feita por meio de troca de ações, com os acionistas da SulAmérica passando a ser acionistas da Rede D’Or. Patrick Larragoiti Lucas, presidente do Conselho de Administração da SulAmérica, vai se tornar membro do Conselho de Administração da Rede D’Or.