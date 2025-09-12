'Succession' no Bank of America? Banco reestrutura lideranças e disputa para novo CEO fica acirrada

O Bank of America (BofA) está passando por uma reestruturação entre seus membros C-level, o que pode reduzir o número de possíveis sucessores para o CEO, Brian Moynihan, que ocupa o cargo desde 2010.

A empresa nomeou Dean Athanasia e Jim DeMare como co-presidentes, com ambos se reportando diretamente a Moynihan, de acordo com um comunicado divulgado nesta sexta-feira, 12. Alastair Borthwick continuará como diretor financeiro (CFO), mas agora ocupará o cargo de vice-presidente executivo.

"Athanasia e DeMare serão responsáveis por iniciativas em toda a empresa, focando no crescimento e retorno de longo prazo. Eles também supervisionarão as oito linhas de negócios do banco e seus respectivos líderes, que não sofrerão mudanças", explicou o BofA, em um comunicado.

Moynihan, que é um dos CEOs mais antigos entre os grandes bancos dos EUA, afirmou que pretende continuar no cargo até o final da década. "Estou ansioso para trabalhar com nossos líderes e 213.000 colaboradores para impulsionar o crescimento responsável em nossa segunda década", disse o executivo de 65 anos.

Momento desafiador para o BofA

Apesar de ter assumido a liderança do banco em 2010 e guiado a empresa após a crise financeira de 2008, Moynihan ainda não se manifestou publicamente sobre possíveis sucessores.

A indefinição sobre a futura liderança ocorre em meio ao desempenho abaixo das expectativas das ações do banco, que tiveram o pior resultado entre os seis maiores dos Estados Unidos desde que o Federal Reserve (Fed) começou a elevar as taxas de juros em 2022. No período, as ações do Bank of America subiram 34%, enquanto seus principais concorrentes tiveram ganhos superiores a 78%, segundo informações da Bloomberg.

A última grande reformulação da alta liderança ocorreu após a saída do então diretor de operações, Tom Montag, que foi para o conselho do Goldman Sachs. Em 2021, durante essa reestruturação, Borthwick foi promovido a diretor financeiro, e Athanasia assumiu responsabilidades no banco comercial, além das funções anteriores.

Após a saída de Montag, suas responsabilidades foram divididas entre os executivos, incluindo Matthew Koder, responsável pela área de negociações. DeMare, de 56 anos, também recebeu responsabilidades adicionais e passou a comandar as operações de pesquisa do banco, além da divisão de mercados.

Athanasia, de 59 anos, é considerado um dos líderes mais experientes da empresa, supervisionando quatro das oito linhas de negócios do banco, incluindo o banco de varejo e o banco comercial global.

O Bank of America planeja realizar um evento com investidores em novembro, o primeiro em vários anos. Borthwick explicou a motivação para o encontro após longo hiato: "Sentimos que temos a oportunidade de fechar uma lacuna de valor relativo. Como equipe de gestão, não estamos totalmente satisfeitos com nossa posição atual em termos de valor relativo. Acreditamos que há muitas oportunidades de crescimento em todas as nossas linhas de negócios."