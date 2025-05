Strava, aplicativo fitness, é avaliado em mais de US$ 2 bilhões

O aplicativo Strava, utilizado para marcação de corrida e exercícios físicos, concluiu nova rodada de captação de recursos, avaliado em US$ 2,2 bilhões (incluindo dívidas), de acordo com o CEO Mike Martin.

Fundado em 2009, o app se tornou popularizado durante a pandemia de covid-19, quando a população passou a fazer exercícios ao ar livre.

Na última rodada de financiamento, liderada pela Sequoia Capital, em 2020, o app havia sido avaliado em cerca de US$ 1,5 bilhão – incluindo dívidas.

Além do novo investimento, a empresa anunciou a compra do The Breakaway, outro app de treino, mas focado em ciclismo. O valor da compra não foi divulgado.

Segundo informações do jornal The Wall Street Journal, o Strava teve um crescimento superior a 50% de novos usuários em 2024 e deve atingir US$ 500 milhões de receita anualmente.

Além do The Breakaway, o app também comprou, em abril, o aplicativo RUnna, com planos de treinos personalizados de corridas.

Cerca de 150 milhões de usuários são registrados no aplicativo, que conta com mais de 40 esportes. Em países como o Brasil e Indonésia, segundo o CEO ao jornal, o crescimento está cada vez maior.