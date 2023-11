Stop loss? Michael Burry, de 'A Grande Aposta', zera posição vendida em bolsa americana

O famoso investidor Michael Burry, eternizado no filme "A Grande Aposta", zerou as posições contrárias aos principais índices das bolsas de valores dos Estados Unidos. Isso é o que revelam os documentos referentes ao terceiro trimestre enviados por sua gestora, a Scion Asset Management, à Securities and Exchange Commission (SEC).

A gestora de Michael Burry carregava uma posição equivalente a 93,5% de seu portfólio em opções de venda (put) em ETFs atrelados aos índices S&P 500 (SPY) e Nasdaq Composite (QQQ). Mas elas foram totalmente zeradas no terceiro trimestre.

Ativo nas redes sociais, Burry vinha nos últimos anos alertando para os potenciais riscos de uma derrocada do mercado acionário americano, chegando a traçar paralelos com grandes crises dos Estados Unidos, como a de 2000 e a de 2008. No centro da tese, estavam a impressão de dinheiro pelo federal Reserve e os riscos inflacionários da economia americana.

Mas, diferentemente da crise do subprime, desta vez, Burry não conseguiu obteve o mesmo sucesso apostando na ponta oposta do mercado. Somente neste ano, os índices S&P 500 e Nasdaq subiram cerca de 18% e 36%, respectivamente. O movimento foi impulsionado especialmente por grandes empresas de tecnologia com modelos de negócio associados aos avanços da inteligência artificial.

A 'mea culpa' veio ainda em março deste ano, quando admitiu que "estava errado ao dizer 'venda'".

A carteira de Michael Burry

Embora tenha zerado as opções de venda, Burry não abandonou o perfil mais pessimista em relação ao cenário econômico e montou uma nova posição relacionada a quedas no preço das ações. Desta vez, porém, a opção de venda foi montada em cima de um ETF setorial, o SOXX, formado por empresas de semicondutores. A posição equivale 47,98% do portfólio.

As maiores posições compradas da Scion, ao fim do terceiro trimestre, eram em Nexstar Media, Star Bulk Carriers, Alibaba Group e Euronav. Burry também montou uma opção de venda coberta (covered put) em ações da Pricelines Group, da empresa de reservas Booking,