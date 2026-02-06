Stellantis cai 25% ao admitir prejuízo bilionário com estratégia em elétricos

As ações da Stellantis caíam quase 25% nas negociações em Milão desta sexta-feira, 6, após a montadora admitir que espera um prejuízo contábil de 22 bilhões de euros, resultado de uma ampla reestruturação e da revisão de sua aposta em veículos elétricos.

Em comunicado, o CEO Antonio Filosa afirmou que a baixa reflete erros estratégicos e operacionais. O executivo disse ter superestimado o ritmo da transição energética, o que afastou a marca das necessidades e dos desejos reais de muitos compradores. Segundo ele, parte do impacto também decorre de “má execução operacional anterior”, agora endereçada por uma nova equipe de gestão.

Apesar do tom autocrítico, a empresa reforçou que seguirá investindo em eletrificação, mas com ajustes. A jornada, segundo a Stellantis, passará a ser guiada pela demanda, e não por imposições regulatórias.

Junto com o anúncio, a companhia antecipou números do quarto trimestre e informou que prevê prejuízo líquido em 2025. Diante desse cenário, decidiu suspender o pagamento de dividendos em 2026 e planeja captar até 5 bilhões de euros com a emissão de títulos híbridos.

Para 2026, a meta é modesta: crescimento de um dígito médio na receita líquida e avanço de um dígito baixo na margem operacional ajustada. A empresa afirma que a combinação entre suspensão de dividendos e captação serve para preservar o balanço em meio à reestruturação.

Entre as principais medidas já adotadas estão o anúncio do maior investimento da história da Stellantis nos Estados Unidos, o lançamento de dez novos produtos, o cancelamento de modelos sem escala de lucro e a reorganização de fábricas e processos de qualidade. O plano nos EUA prevê ainda a criação de 5 mil empregos.

O custo total dessas iniciativas somou 22,2 bilhões de euros, segundo informações da CNBC. Ainda assim, a empresa diz que o pacote permitiu a retomada do crescimento de volumes em 2025. No segundo semestre, a participação de mercado da Stellantis nos EUA subiu para 7,9%, enquanto a companhia manteve a segunda posição na Europa ampliada.

O anúncio da baixa veio acompanhado de outra decisão simbólica: a Stellantis venderá sua fatia de 49% na NextStar Energy, joint venture com a LG Energy Solution responsável por uma fábrica de baterias no Canadá. A participação será integralmente assumida pela parceira sul-coreana.

A joint venture fazia parte da estratégia traçada em 2022 pelo então CEO Carlos Tavares, que previa que 100% das vendas na Europa e 50% nos EUA fossem de veículos elétricos a bateria até o fim da década. Agora, a empresa promete apresentar uma estratégia de longo prazo revisada no Dia do Mercado de Capitais, em maio.

A Stellantis divulga seus resultados completos de 2025 no dia 26 de fevereiro.