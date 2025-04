Stellantis anuncia demissão de funcionários nos EUA após tarifas; ações caem 9% em NY

A Stellantis, controladora das marcas Jeep, Chrysler e Ram na Europa, anunciou que está demitindo temporariamente 900 trabalhadores em cinco instalações nos Estados Unidos após as tarifas impostas por Donald Trump.

A empresa também vai interromper temporariamente a produção em suas fábricas de montagem no México e no Canadá.

A decisão foi comunicada por e-mail pelo chefe da Stellantis na América do Norte, Antonio Filosa, nesta quinta-feira, 3 de abril de 2025, segundo a agência de notícias Reuters. As ações da Stellantis caíam quase 9% em Nova York perto das 16h (horário de Brasília).

As fábricas nos Estados Unidos fornecem componentes para as operações de montagem em Toluca, no México, e em Windsor, no Canadá. As fábricas impactadas produzem modelos como a minivan Chrysler Pacifica e o SUV Jeep Compass, ambos vendidos no mercado americano.

A Stellantis afirmou que as novas tarifas exigem "resiliência e disciplina coletiva" para que a empresa possa superar este "momento desafiador". O setor automotivo foi afetado por alíquotas de 25%.

O representante da montadora também destacou que a empresa se adaptará rapidamente às mudanças políticas, com o objetivo de proteger seus negócios, manter sua vantagem competitiva e continuar entregando produtos de qualidade aos seus clientes.