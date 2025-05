Stellantis anuncia Antonio Filosa como novo CEO global

A Stellantis, conglomerado automotivo que reúne marcas como Fiat e Jeep, confirmou a nomeação de Antonio Filosa como seu novo CEO global. O executivo de 51 anos, que lidera atualmente as operações da empresa nas Américas, assume o comando a partir de 23 de junho, substituindo Carlos Tavares, cuja saída ocorreu em um momento marcado por queda nas vendas e lucro reduzido.

Filosa tem carreira consolidada dentro do grupo, com mais de duas décadas de experiência. Sua promoção ocorreu no contexto de uma reestruturação interna em outubro, quando ele passou a responder pelas operações na América do Norte, refletindo a tentativa da companhia de estabilizar a gestão após resultados financeiros abaixo do esperado.

Perfil do novo CEO

Antonio Filosa construiu sua carreira na empresa com foco em operações e gestão de mercados-chave. O executivo terá a missão de reverter o quadro de desempenho financeiro, otimizar a carteira de produtos e acelerar a adaptação às demandas por sustentabilidade no setor automotivo.