Startup promete tratar autismo com ervas e dispara 46.000% em 2025; detalhe: com zero de faturamento

Regencell Bioscience Holdings é o nome da empresa do setor de biociências que, ainda em estágio inicial, já vale US$ 30 bilhões — US$ 29,7 bilhões, mais precisamente. O valor é superior ao de grandes (e já estabelecidas) empresas brasileiras, como Banco do Brasil, que vale R$ 124 bilhões — ou US$ 22 bilhões.

Sediada em Hong Kong, a empresa atraiu um aumento rápido e incomum com a promessa de desenvolver tratamentos com ervas tradicionais para tratar transtorno que vão do TDAH ao autismo. As ações da companhia mais que triplicaram na Nasdaq na segunda-feira, disparando mais de 280% no fechamento. No acumulado do ano, a Regencell sobre astronômicos 46.000%.

A empresa foi fundada em 2014 e começou a ser negociada na bolsa dos Estados Unidos sob o ticker “RGC” em 2021. O CEO da Regencell, Yat-Gai Au, controla pouco mais de 86% do número total de papéis em circulação, de acordo com dados do FactSet.

Mas vale a ressalva: as ações da Regencell costumam apresentar grandes oscilações em um único dia. Elas subiram cerca de 30% em 21 de março, antes de cair 30% no dia seguinte.

Além disso, em seu último relatório anual, publicado em outubro de 2023, a Regencell revelou que não gerou receita nem solicitou aprovação regulatória para sua fórmula patenteada.

Nos anos fiscais encerrados em junho de 2024 e 2023, a companhia registrou prejuízos líquidos de US$ 4,36 milhões e US$ 6,06 milhões, respectivamente. O relatório também apontou que, além de não ter aprovado patentes ou solicitado registros de patentes, a empresa ainda não possui experiência ou capacidade de distribuição, e pode nunca atingir lucratividade.

A ascensão (ou especulação) da Regencell

De acordo com publicação da CNBC, o crescimento da Regencell ocorre em meio a um foco maior em medicinas alternativas após a posse de Robert Kennedy Jr. como secretário da Saúde do governo de Donald Trump, nos Estados Unidos. Cético em relação às vacinas, Kennedy tem tomado medidas para desestimular a imunização de rotina no país.

Mas, apesar do aumento vertiginoso nas ações, pouco se sabe sobre a eficácia e comercialização dos tratamentos da Regencell.

A companhia foca seus negócios em uma fórmula patenteada de medicina tradicional chinesa (MTC), desenvolvida em colaboração com o praticante de MTC Sik-Kee Au, que também é o autor da "Teoria Cerebral de MTC Sik-Kee Au". A fórmula está vinculada ao nome do pai de Yat-Gai Au, diretor-executivo da empresa, conforme divulgado em um comunicado de 2022.