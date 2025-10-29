Starbucks volta a registrar crescimento nas vendas após quase dois anos de queda

A Starbucks reportou nesta quarta-feira, 29, crescimento nas vendas em lojas "comparáveis" pela primeira vez em quase dois anos, indicando sinais de recuperação após um período prolongado de retração. O avanço ocorreu apesar de resultados trimestrais abaixo das expectativas de Wall Street.

As vendas globais em lojas comparáveis subiram 1% no trimestre encerrado em 28 de setembro, impulsionadas pelos mercados internacionais. Nos Estados Unidos, principal mercado da empresa, as vendas permaneceram estáveis no período, mas voltaram a crescer em setembro.

O mercado esperava quedas de 0,3% no desempenho global e de 0,9% nas operações norte-americanas.

Reestruturação e cortes de custos marcam fase de recuperação

Segundo o CEO Brian Niccol, a estratégia “De Volta ao Starbucks”, lançada há um ano, tem como foco reconquistar clientes e simplificar operações. O plano inclui fechamento de lojas com baixo desempenho e corte de cerca de 900 cargos administrativos.

A empresa registrou lucro líquido de US$ 133,1 milhões no quarto trimestre fiscal, equivalente a US$ 0,12 por ação, ante US$ 909,3 milhões (US$ 0,80 por ação) no mesmo período do ano anterior.

Excluindo custos de reestruturação e outros ajustes, o lucro ajustado ficou em US$ 0,52 por ação, abaixo dos US$ 0,56 esperados por analistas consultados pela LSEG.

A receita líquida cresceu 5%, alcançando US$ 9,57 bilhões, superando as projeções de US$ 9,35 bilhões. Após a divulgação, as ações da Starbucks caíram 1,47%. No ano, os papéis estão em queda de 7,7%.