Starbucks vende 60% de sua participação na China por US$ 4 bilhões

De acordo com o comunicado da empresa, a venda foi feita para a empresa de private equity Boyu Capital, com o propósito de acelerar o crescimento de suas unidades no país

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 19h32.

Última atualização em 3 de novembro de 2025 às 20h15.

A Starbucks anunciou nesta segunda-feira, 3, a venda de uma participação majoritária em sua unidade na China para a empresa de private equity Boyu Capital por US$ 4 bilhões. Segundo o comunicado, o propósito da rede de cafeterias é acelerar o crescimento de suas unidades no país.

A Boyu Capital vai adquirir até 60% das operações de varejo da Starbucks na China por meio de uma joint venture. A companhia norte-americana manterá os 40% restantes e continuará licenciando sua marca e propriedade intelectual para a nova joint venture.

A Starbucks prevê que o valor total de seus negócios de varejo na China ultrapasse US$ 13 bilhões, de acordo com as informações do comunicado.

Fim de uma jornada

O acordo encerra a busca da Starbucks por um parceiro estratégico para definir o próximo capítulo de sua atuação na China, onde a companhia mantém cerca de 8.000 lojas desde a inauguração de sua primeira unidade em Pequim, em 1999. A Boyu Capital já destacada como a favorita entre cinco propostas analisadas pela rede de cafeterias, segundo a Bloomberg.

"Vemos um caminho para crescer das atuais 8.000 cafeterias Starbucks para mais de 20.000 ao longo do tempo", afirmou Brian Niccol, CEO da Starbucks, em publicação no blog corporativo da empresa.

As ações da companhia registraram alta de 1,3% às 17h16, no pregão estendido em Nova York. No acumulado do ano, os papéis recuaram cerca de 11%, enquanto o índice S&P 500 apresenta avanço de quase 17%.

