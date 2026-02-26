SPX leva prêmio de melhor fundo Long Short no Melhores do Mercado 2026 

A SPX Hornet ficou em primeiro lugar na categoria Long Short da premiação Melhores do Mercado 2026, realizada pela EXAME. Os fundos long short são estratégias alternativas no universo de renda variável que buscam retornos através de posições de valor relativo (comprado e vendido). "Esse resultado foi fruto de uma gestão marcada pela eficiência, que uniu a seleção criteriosa de preços à identificação precisa de 'vencedores e perdedores'", afirma Leonardo Linhares, gestor de ações da SPX. "Com um framework focado em riscoretorno atrativo, o fundo aproveitou as distorções do mercado brasileiro para performar significativamente acima do índice".

Os três melhores colocados na categoria Long Short da premiação Melhores do Mercado 2026 foram:

1º SPX Hornet

2º Ibiuna Long Short

3º Truxt Long Short

O que é a premiação Melhores do Mercado da EXAME

O Prêmio Melhores do Mercado de 2026 é mais tradicional ranking de investimentos do país. Foi elaborado pelo BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), partindo de uma metodologia definida pela EXAME, com a ajuda de especialistas em investimentos. Este ano, o prêmio reconhece a performance de fundos e o trabalho de gestoras em dez categorias:

- Renda Fixa Crédito Privado

- Renda Fixa Isento Inflação

- Renda Fixa Isento CDI

- Multimercado Macro

- Long Short

- Long Bias

- Long Only

- CRI

- Infra

- Tijolo