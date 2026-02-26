SPX leva prêmio de melhor fundo Long Only no Melhores do Mercado 2026

O SPX Patriot ficou em primeiro lugar na categoria Long Only da premiação Melhores do Mercado 2026, realizada pela EXAME. Os fundos long only são fundos de investimento em ações que alocam no mínimo 67% em papéis de empresas listadas, apenas em posições compradas. "Em um ano marcado por volatilidade e mudanças de fluxo, o fundo ajustou a exposição de forma tática, reduziu e ampliou o risco nos momentos mais favoráveis e utilizou proteção externa quando necessário", afirma Leonardo Linhares, gestor de ações da SPX.

Os três melhores colocados na categoria Renda Fixa Crédito Privado da premiação Melhores do Mercado 2026 foram:

1º SPX Patriot

2º Radar

3º Ibiuna Equities

O que é a premiação Melhores do Mercado da EXAME

O Prêmio Melhores do Mercado de 2026 é o mais tradicional ranking de investimentos do país. Foi elaborado pelo BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), partindo de uma metodologia definida pela EXAME, com a ajuda de especialistas em investimentos. Este ano, o prêmio reconhece a performance de fundos e o trabalho de gestoras em dez categorias: