Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

SPX leva prêmio de melhor fundo Long Only no Melhores do Mercado 2026

O Prêmio Melhores do Mercado de 2026 é o mais tradicional ranking de investimentos do país

Melhores do Mercado 2026: premiação ocorreu nesta quinta-feira, 26

Melhores do Mercado 2026: premiação ocorreu nesta quinta-feira, 26

Rebecca Crepaldi
Rebecca Crepaldi

Repórter de finanças

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 17h20.

O SPX Patriot ficou em primeiro lugar na categoria Long Only da premiação Melhores do Mercado 2026, realizada pela EXAME. Os fundos long only são fundos de investimento em ações que alocam no mínimo 67% em papéis de empresas listadas, apenas em posições compradas. "Em um ano marcado por volatilidade e mudanças de fluxo, o fundo ajustou a exposição de forma tática, reduziu e ampliou o risco nos momentos mais favoráveis e utilizou proteção externa quando necessário", afirma Leonardo Linhares, gestor de ações da SPX.

Os três melhores colocados na categoria Renda Fixa Crédito Privado da premiação Melhores do Mercado 2026 foram:

1º SPX Patriot
2º Radar
3º Ibiuna Equities

O que é a premiação Melhores do Mercado da EXAME

O Prêmio Melhores do Mercado de 2026 é o mais tradicional ranking de investimentos do país. Foi elaborado pelo BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), partindo de uma metodologia definida pela EXAME, com a ajuda de especialistas em investimentos. Este ano, o prêmio reconhece a performance de fundos e o trabalho de gestoras em dez categorias:

  • Renda Fixa Crédito Privado
  • Renda Fixa Isento Inflação
  • Renda Fixa Isento CDI
  • Multimercado Macro
  • Long Short
  • Long Bias
  • Long Only
  • CRI
  • Infra
  • Tijolo
Acompanhe tudo sobre:FinançasFundos de investimentoMelhores do Mercado 2026

Mais de Invest

SPX leva prêmio de melhor fundo Long Bias no Melhores do Mercado 2026

Itaú Asset leva prêmio de melhor fundo Multimercado Macro no Melhores do Mercado 2026

SPX leva prêmio de melhor fundo Long Short no Melhores do Mercado 2026 

ARX leva prêmio de melhor fundo de Renda Fixa indexado ao CDI no Melhores do Mercado 2026

Mais na Exame

Mercados

SPX leva prêmio de melhor fundo Long Bias no Melhores do Mercado 2026

ESG

Fiji e Tuvalu vão sediar pré-COP31 sob acordo entre Austrália e Turquia; entenda

Brasil

Tarcísio diz que não abrirá mão da nova sede por causa de desapropriações

Future of Money

Apesar de medo extremo no mercado, investidores demonstram otimismo