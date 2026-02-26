SPX leva prêmio de melhor fundo Long Bias no Melhores do Mercado 2026

O SPX Falcon ficou em primeiro lugar na categoria Long Bias da premiação Melhores do Mercado 2026, realizada pela EXAME. Os fundos long bias são estratégias baseadas em uma carteira com maior parcela comprada em ações, com o objetivo de capturar a valorização do mercado acionário em cenários favoráveis. "A possibilidade de alocar parte relevante do portfólio internacionalmente, aproveitando um custo de capital muito mais barato do que o CDI brasileiro, ampliou o leque de oportunidades", afirma Leonardo Linhares, gestor de ações da SPX. "Em um ambiente volátil, a combinação entre leitura macro, seleção de papéis com risco-retorno atrativo e gestão ativa foi determinante".

Os três melhores colocados na categoria Long Bias da premiação Melhores do Mercado 2026 foram:

1º SPX Falcon

2º Ibiuna Long Biased

3º Itaú Optimus Long Bias

O que é a premiação Melhores do Mercado da EXAME

O Prêmio Melhores do Mercado de 2026 é mais tradicional ranking de investimentos do país. Foi elaborado pelo BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), partindo de uma metodologia definida pela EXAME, com a ajuda de especialistas em investimentos. Este ano, o prêmio reconhece a performance de fundos e o trabalho de gestoras em dez categorias:

- Renda Fixa Crédito Privado

- Renda Fixa Isento Inflação

- Renda Fixa Isento CDI

- Multimercado Macro

- Long Short

- Long Bias

- Long Only

- CRI

- Infra

- Tijolo