Sparta leva prêmio de melhor fundo Infra no Melhores do Mercado 2026

O CDII11, da Sparta, ficou em primeiro lugar na categoria Infra da premiação Melhores do Mercado 2026, realizada pela EXAME. Estes são veículos para investimento no desenvolvimento do país (energia, transporte, saneamento) com isenção de Imposto de Renda (IR) sobre os rendimentos e ganhos de capital para pessoa fisica.

“Criamos o CDII11 com uma carteira de crédito de alta qualidade, diversificada e sem operações próprias e, portanto, com gestão ativa do portfólio. Em 2025, essa estratégia fez diferença”, afirma Ulisses Nehmi, CEO da Sparta. "Trabalhando com disciplina, nosso foco não é correr atrás de retornos extraordinários de curto prazo,

mas sim entregar retornos sólidos, ajustados ao risco, com segurança e previsibilidade no longo prazo."

Os três melhores colocados na categoria Tijolo da premiação Melhores do Mercado 2026 foram:

1º CDII11 | Sparta

2º IFRA11 | Itaú

3º BODB11 | Bocaina

O que é a premiação Melhores do Mercado da EXAME

O Prêmio Melhores do Mercado de 2026 é mais tradicional ranking de investimentos do país. Foi elaborado pelo BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), partindo de uma metodologia definida pela EXAME, com a ajuda de especialistas em investimentos. Este ano, o prêmio reconhece a performance de fundos e o trabalho de gestoras em dez categorias:

- Renda Fixa Crédito Privado

- Renda Fixa Isento Inflação

- Renda Fixa Isento CDI

- Multimercado Macro

- Long Short

- Long Bias

- Long Only

- CRI

- Infra

- Tijolo